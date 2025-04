Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Automobilisten opgelet: deze week extra snelheidscontroles

Het is deze week, en zeker morgen, extra verstandig om je voet van het gaspedaal te houden. De reden: er is voor de 22ste keer een flitsmarathon door heel Europa, en dus ook in Nederland. Door extra snelheidscontroles is de kans groter dat je een prent op de mat krijgt.

De flitsmarathon komt van de Europese politieorganisatie Roadpol. Die trekt samen met Europese politiekorpsen op om snelheidsduivels op de wegen extra aan te pakken.

Meer dan 29 landen zijn lid van dit netwerk, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Meestal doet meer dan de helft van de aangesloten landen mee aan de flitsmarathon.

Deze week meer snelheidscontroles

Morgen wordt er 24 uur intensief gecontroleerd, maar het is de hele week extra opletten opgeblazen. Tot en met 13 april is de zogenoemde Speedweek. Er worden tienduizenden agenten ingezet die met onder meer laserguns en patrouillewagens naast de weg staan, naast de duizenden vaste flitspalen en automatische controlesystemen.

🚗 Verkeersdoden in Nederland en Europa Er zijn in Europa ongeveer 25.000 verkeersdoden per jaar. Te hard rijden heeft hier vaak een aandeel in. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen in 2023 Nederland 684 mensen om het leven in het verkeer. Leg je de cijfers tegenover die van 2000, dan is te zien dat het aantal dodelijke slachtoffers van verkeersongevallen met 41 procent is afgenomen, ondanks de bevolkingsgroei.

Ieder jaar worden tijdens deze dagen tot honderdduizend boetes uitgeschreven. Vorig jaar registreerde Roadpol 150.000 snelheidsovertredingen in 24 uur. Naast boetes werden duizenden rijbewijzen ingenomen omdat ze de verkeersregels aan hun laars lapten.

Doel van de flitsmarathon

De Spaanse politie is ooit met de flitsmarathon om begonnen om de verkeersveiligheid op lange autoritten tijdens vakantiemaanden te controleren. Het doel van Roadpol is naar eigen zeggen niet alleen om boetes uit te delen, maar ook „om bewustzijn te creëren en gedragsverandering onder bestuurders aan te moedigen”.

„Snelheid is op zichzelf niet gevaarlijk, te hard rijden wel. De limieten zijn er om een reden”, zegt Jana Peleskova van de Tsjechische politie en Roadpol. „De flitsmarathon gaat niet over het straffen van bestuurders, maar over het onder de aandacht brengen van het onderwerp te hard rijden en verkeersveiligheid.” Het „respecteren van snelheidslimieten kan levens redden”, betuigt ze.

De volgende flitsmarathon is van 4 tot en met 10 augustus.

