D66 wil euthanasie bij dementie beter regelen: ‘Te veel mensen blijven onnodig lijden’

Voor mensen met dementie moet het makkelijker worden om voor euthanasie te kiezen. Dat vindt D66. De partij komt daarom met een opvallend wetsvoorstel: euthanasie moet uit het strafrecht worden gehaald. Ook wil de partij dat er sneller en beter wordt gesproken over het levenseinde bij een dementiediagnose.

Het voorstel, dat later dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zal ongetwijfeld zorgen voor politieke discussie. De ChristenUnie en andere christelijke en conservatieve partijen lieten eerder al weten tegen het verruimen van de euthanasiewetgeving te zijn.

Artsen terughoudend bij euthanasie

Op papier mogen artsen sinds 2002 euthanasie uitvoeren, ook bij mensen met dementie, mits aan strikte voorwaarden is voldaan. In de praktijk blijkt dat echter lastig. Huisartsen zijn vaak terughoudend, zegt D66-leider Rob Jetten.

„Ze zijn bang voor de gevolgen als ze iemand helpen bij het sterven terwijl niet alle criteria zwart-wit toepasbaar zijn. Zeker bij dementie is dat een grijs gebied.”

Daarom wil D66 dat euthanasie niet langer onder het strafrecht valt. Artsen zouden in geval van een fout voortaan alleen nog onder het medisch tuchtrecht vallen, net als bij andere medische handelingen.

„Dat betekent dat we artsen meer rugdekking geven als zij euthanasiezorg verlenen bij dementerende patiënten”, aldus Jetten.

Meer dan juridische verandering

D66 wil niet alleen de wet veranderen, maar ook betere begeleiding voor mensen die net te horen hebben gekregen dat ze dementie hebben. Zo moet binnen drie maanden na de diagnose een gesprek plaatsvinden met de huisarts over het verloop van de ziekte en eventuele wensen rondom het levenseinde. Ook moet iedereen een vaste casemanager krijgen.

Volgens Kamerlid Wieke Paulusma is alleen het aanpassen van de regels rond zorgvuldigheid niet genoeg. „Dat blijft te multi-interpretabel. We moeten echt duidelijkheid geven aan zowel patiënten als artsen.”

Politieke verdeeldheid

Het is onzeker of D66 genoeg steun zal vinden voor het plan. Via X reageerde ChristenUnie-leider Mirjam Bikker al fel: „D66 blijft maar bezig met euthanasie oprekken. Wat ooit een uitzondering was, wordt steeds meer de norm. Kwetsbaar leven verdient zorg en bescherming. Laten we daar werk van maken in plaats van een nieuwe duw naar de dood.”

Ondertussen groeit het aantal mensen met dementie snel. Naar schatting zijn dat er nu zo’n 300.000 in Nederland. In 2040 kan dat aantal oplopen tot een half miljoen. De roep om duidelijkheid over euthanasie in zulke complexe situaties klinkt dan ook steeds luider. Bij patiënten, bij naasten, en bij artsen.

Metro schreef eerder over de stijgende interesse in duo-euthanasie, waar partners ervoor kiezen om samen uit het leven te stappen.

