Eigen risico gaat omlaag, maar premie zorgverzekering kan met 199 euro stijgen

Het lijkt een mooi plan van het kabinet: het eigen risico halveren. Helemaal afschaffen, was eerst het plan, maar dat is niet haalbaar. Nu wil het kabinet het eigen risico dus stapsgewijs verlagen, totdat het meer dan gehalveerd is. Maar dat blijkt – logisch misschien – een flink effect te hebben op de premie voor je zorgverzekering. Die kan met 199 euro per persoon per jaar stijgen.

En de zorgverzekering is al een flinke stijger: in vijf jaar tijd steeg de premie daarvoor met 32,7 procent.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag? In Nederland heb je recht op zorgtoeslag als je ouder bent dan 18 jaar, niet meer verdient dan 39.719 euro per jaar en je vermogen niet hoger is dan 141.896 euro.

Hogere premie zorgverzekering door halvering eigen risico

Dat de premie voor de zorgverzekering omhoog gaat als het eigen risico gehalveerd is, vertellen Haagse bronnen aan De Telegraaf. Het kabinet voorspelt deze stijging naar aanleiding van het wetsvoorstel van zorgminister Fleur Agema (PVV) dat die verlaging moet vastleggen. Het plan wordt binnenkort in de ministerraad besproken.

In de zorg houdt men al rekening met een toename van de zorgvraag, in aanloop naar 2027. Ook wordt er gerekend op hogere kosten en een hogere premie. Het eigen risico ligt op dit moment op minimaal 385 euro, maar zou naar 165 euro moeten gaan. Maar als je te veel verdient voor zorgtoeslag en weinig gebruikmaakt van zorg, zul je weinig positiefs merken van deze aanpassing. Je merkt dan vooral dat je per maand zo’n 16 euro extra moet betalen voor je zorgverzekering. De zorgtoeslag gaat namelijk ook iets omhoog als de premie stijgt, maar daar merken deze mensen niks van.

Stijging kan nog hoger uitvallen

Volgens De Telegraaf betalen gezonde Nederlanders die wel zorgtoeslag ontvangen – zo’n 40 procent van de zorgverzekerden in Nederland, 6 miljoen mensen – in 2027 onderaan de streep 135 euro meer aan zorg. En de stijging kan nog hoger uitvallen, omdat de premie elk jaar omhoog gaat. Dat is in deze berekening nog niet meegenomen.

Maar maak je je eigen risico wél helemaal op, dan heb je wel profijt van de verlaging, verwacht het ministerie. Nederlanders die hun eigen risico opmaken en zorgtoeslag ontvangen, gaan er 115 euro op vooruit in 2027. Krijg je geen zorgtoeslag, maar maak je je eigen risico wel op, ga je er met 51 euro op vooruit.

