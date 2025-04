Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Drukke Koningsnacht: één stad ‘op slot’ en polonaise? ‘Moet effe pissen man’

De feesten in het kader van koningsnacht zijn gisteravond in veel steden in het land drukbezocht. Zo kwamen er in Amsterdam veel mensen af op de optredens op podia in de Jordaan en bij het Homomonument, meldt zender AT5.

Ook in Arnhem was de toestroom in het centrum groot. „Arnhem ademt feest! Koningsnacht is begonnen: goede sfeer, volle straten, samen genieten”, schreef burgemeester Ahmed Marcouch even voor middernacht op X.

Koningsnacht te druk

In Utrecht was het zelfs zo druk dat de gemeente rond 21.45 uur mensen opriep om niet meer naar de stad te komen. Om 18.00 uur ging in Utrecht traditioneel de vrijmarkt van start. Een ANP-verslaggever in Utrecht meldde dat ondanks de „ontzettende drukte” op dat moment een „gemoedelijke sfeer” heerste.

Nieuws van de Dag (SBS6) stuurde, zoals je op de video hierboven kunt zien, een verslaggever naar een festival in het Zuiderpark in Den Haag. Daar waren vroeg in de avond al enkele duizenden mensen feestend op de been voor optredens van onder meer Tino Martin, Mart Hoogkamer en Wolter Kroes. De journalist dacht aan te sluiten bij een polonaise van een man, die reageerde met: „Polonaise? Moet effe pissen man.”

Een fotograaf van ANP zag in de Amsterdamse Jordaan rond 23.30 uur weliswaar veel dronken feestgangers, en door de drukte ook de nodige opstoppingen in de straten, maar sprak van een „uitgelaten sfeer” en weinig grote problemen.

Niet iedereen heeft overigens zin in Koningsdag, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland.

Koningspaar in Doetinchem

Na de drukke Koningsnacht hadden de eerste Oranjefans vanmorgen voor 7.00 uur al een plek ingenomen langs de route die de koninklijke familie vanmiddag aflegt door het centrum van Doetinchem. In die stad vieren zij dit jaar Koningsdag. Ook was er toen al politie ter plaatse.

De festiviteiten beginnen dit jaar een uur later vanwege de uitvaart van paus Franciscus. Rond het middaguur komen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia aan in de Gelderse plaats. Zij zullen Koningsnacht wel hebben overgeslagen. Prinses Ariane is er dit keer niet bij. De jongste dochter van het koningspaar is nog in Italië vanwege haar studie.

