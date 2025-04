Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dries Roelvink ‘in tranen’ om prijzen in de supermarkt: ‘Waar gaat dit nou stoppen?’

De ‘handelsoorlog’ van Donald Trump is in volle gang en dat gaat de hele wereld merken (of merkt dat al). We gaan allemaal meer betalen voor allerlei producten. Daar vindt iedereen waarschijnlijk iets van, zo ook zanger Dries Roelvink.

Dries Roelvink kwam gisteravond aan het woord in Nieuws van de Dag, net als Martin Visser, chef Financiële Telegraaf (zie de video hierboven). Aanleiding zijn de importheffingen van Donald Trump begin deze maand en het inmiddels vele reageren daarop. Europa kwam met een tegenreactie en ook China. Eieren, vlees, cosmetica, juwelen, tabak, alles wat je in de supermarktschappen vindt: wat zullen we gaan betalen?

Onduidelijkheid over wat er nou duurder wordt

Martin Visser zou de gevolgen van de importheffingen graag uit de doeken doen, maar moet toegeven: „Het is nog moeilijk om te zien hoe het uiteindelijk in jouw boodschappenmandje gaat uitpakken. Het hangt heel erg van jouw boodschappenkarretje af en welke producten je koopt van Amerikaanse origine.” Voor de duidelijkheid: producten die Nederland uit Amerika haalt, worden voor ons allemaal duurder.

Zo zijn er meer vragen. China levert bijvoorbeeld producten die Amerika gebruikt om iPhones te maken. Als wij in Nederland vervolgens een iPhone kopen, wordt het voor ons dan ook weer stukken duurder? We zullen er de komende tijd nog veel van gaan horen (en merken).

Dries Roelvink kan de prijzen zelf nog wel aan

Dries Roelvink is nooit te beroerd om te zingen, maar zeker ook niet om zijn mening te geven. Wordt het vlees duurder? Daar gaat Roelvink in Nieuws van de Dag op in, op ‘Woensdag Gehaktdag’ (presentator Thomas van Groningen: „Dit is een serieus onderwerp”). Dries Roelvink is thuis chef gehaktbal. „Het zou raar zijn als ik vertel dat ik me zorgen moet maken, ik verdien nog een paar centen gelukkig. Maar vijf minuten verderop zijn er wel mensen die denken ’11 euro voor een kilo gehakt?’ Waar gaan die prijzen nou een keer stoppen?”

Dries Roelvink was in het item in tranen, al leek dat vooral van de uien voor zijn gehaktballen te komen. Als ambassadeur van het product wilde hij nog wel iets kwijt over restaurants in ons land: „Staat er nog weleens een normaal Hollands balletje gehakt op de kaart?”

