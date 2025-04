Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonliefhebbers opgelet: donderdag piekt het lenteweer met 25 graden

Waar we vorige week donderdag tegen een grauwe lucht aankeken, kunnen we komende donderdag genieten van een blauwe lucht. Met weinig bewolking en voldoende ruimte voor de zon belooft de komende week stralend lenteweer op te leveren.

Volgens weerbureau Weeronline valt de piek op donderdag. In het zuidoosten van het land kan het dan, met minimaal 25 graden, zomers warm worden. Heerlijk sporten in warm weer trouwens? Dat kan hoor, hier lees je tips.

De dagen ervoor wordt het elders in het land tussen de 19 en 23 graden, blijft het droog en zijn er maar weinig wolken te zien, aldus Weeronline. Donderdag wordt het mogelijk 25 graden in het zuidoosten en in de rest van het land 22 tot maximaal 24 graden.

Ook lenteweer in de rest van Noord-Europa

Niet alleen Nederland heeft te maken met echt lenteweer, ook in de rest van Noord-Europa wordt het warm. Volgens het Britse weerstation UK Met Office en het Franse Meteo France staan er in het noorden van Europa „ongewoon hoge temperaturen” op de weerkaarten.

Het zou in Londen en Parijs zelfs warmer kunnen worden dan de, in normale omstandigheden, warmere steden van Spanje en Italië. Een hogedruksysteem in het noordwesten van ons continent kan de temperatuur volgende week zo’n 4 tot 5 graden boven het gemiddelde van deze tijd van het jaar stuwen. De weerbureaus verwachten in Londen aan het begin van de week een temperatuur van rond de 25 graden. In Parijs kan de temperatuur oplopen tot zo’n 27 graden.

Kans op meer wolken en buien neemt toe

Heel lang kunnen we niet genieten van het lekkere lenteweer overigens. In de loop van donderdagmiddag verandert namelijk de wind van richting, meldt Weeronline. Waar die eerst uit het noordoosten kwam, draait deze naar het noordwesten, met vochtigere lucht als gevolg. Het weer koelt richting het weekend af, er verschijnen meer wolken en ook neemt de kans op een bui toe.

Nog een tip, vooruitlopend op het heerlijke lenteweer: voorkom onnodig stoken. Dat kan namelijk gebeuren terwijl je het helemaal niet in de gaten hebt.

