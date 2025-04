Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Consumentenbond waarschuwt voor fouten op kassabonnen regiosupermarkten

De aanbiedingen bij regionale supermarkten worden niet altijd op de kassabonnen verrekend. Dat constateert de Consumentenbond op basis van een steekproef bij zes regionale supermarktketens.

Gemiddeld bleek dat 13 procent van de gecontroleerde artikelen verkeerd was geprijsd, aldus de consumentenorganisatie. Daardoor was de kassaprijs in de meeste gevallen hoger dan de prijs in de winkel.

Kassabonnen gecontroleerd

De Consumentenbond controleerde in februari en maart 2025 kassabonnen bij zes regionale supermarktketens: Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Nettorama, Poiesz en Vomar. De resultaten zijn zorgwekkend: bij gemiddeld 13 procent van de gecontroleerde artikelen klopte de kassaprijs niet met het prijskaartje in de winkel. In de meeste gevallen pakte de kassaprijs hoger uit dan beloofd.

Supermarktketen Hoogvliet gaf meteen aan de fouten serieus te nemen en heeft toegezegd processen te verbeteren. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is duidelijk: „We hopen dat andere supermarkten dit voorbeeld volgen. Onze oproep is simpel: zorg dat kassabonnen foutloos zijn. Klanten moeten kunnen vertrouwen op de prijs die ze in de winkel zien.”

Aanbiedingen vaak de boosdoener

Opvallend is dat de fouten vooral voorkomen bij aanbiedingen, kopstellingen en producten uit reclamebakken. Juist die plekken waar je denkt een koopje te scoren, zijn extra gevoelig voor verkeerde prijzen. Eerdere controles bij landelijke ketens als Albert Heijn, Jumbo en Plus lieten zien dat ook daar verbeteringen nodig waren. Zij hebben inmiddels stappen gezet om fouten te voorkomen. Aldi en Lidl doen het traditioneel beter: uit eerdere onderzoeken bleek dat daar veel minder misging.

De Consumentenbond roept consumenten op om goed op te letten. Vergelijk altijd de prijs aan het schap met het bedrag op de kassabon en trek aan de bel als er iets niet klopt. „Elke verkeerde prijs is er één te veel.”

