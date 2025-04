Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We hebben de zon even gezien, maar code geel komt eraan: onweer en windstoten

Het was vandaag lekker zonnig – of is nog steeds zonnig, afhankelijk van waar je bent – maar daar komt snel verandering in. Vanaf vanmiddag 15.00 uur is code geel van kracht voor het noordoosten van ons land, meldt het KNMI.

In de provincies Groningen en Drenthe ontstaan in de loop van de middag enkele stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten tot 60 kilometer per uur.

Na zon code geel

De weersomstandigheden kunnen hinder opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten. Bestuurders wordt aangeraden langzamer te rijden en een grotere afstand te houden tot andere weggebruikers. Buitenactiviteiten in het bos worden afgeraden.

De waarschuwing geldt vanaf 15.00 uur en is voorbij rond 19.00 uur dinsdagavond. Dan trekken de buien noordwaarts weg.

