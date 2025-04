Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Coalitie werkte de nacht door en bereikt nu akkoord voor voorjaarsnota

De coalitie heeft een akkoord bereikt over de voorjaarsnota. PVV-leider Geert Wilders meldt dit op X, en een bron bevestigt het aan het ANP. De partijen hebben vanaf dinsdag de hele nacht door onderhandeld.

„Er is een deal”, schrijft ook BBB-leider Caroline van der Plas op X. „Na 10 dagen en de afgelopen 25 uur zijn we het eens over #voorjaarsnota.” Ze deelt een blije foto met haar secondant Henk Vermeer. „Het waren bijzonder lange onderhandelingen, maar we zijn eruit”, meldt VVD-leider Dilan Yesilgöz.

Dat het moeilijk zou worden om een compromis te vinden waar alle vier de coalitiepartijen zich in kunnen vinden, was al langer duidelijk. „Dat wordt een ingewikkelde puzzel om te leggen”, zei premier Dick Schoof in januari over de voorjaarsnota.

De financiële opgaven waren dan ook talrijk. Op Justitie klonk bijvoorbeeld een roep om honderden miljoenen euro’s voor gevangenissen, op Defensie lagen wensen voor miljardeninvesteringen en op Financiën was nog een oplossing nodig om de btw-verhoging op cultuur en sport te voorkomen.

ANP

