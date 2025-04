Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rutger Castricum steekt de draak met Claudia de Breij, die Amerika-reis cancelde: ‘Dat zullen ze daar wel erg vinden’

Claudia de Breij heeft een reis met haar gezin naar New York gecanceld. Zij wil niet meer naar Amerika, bleek vorige week. Haar beslissing werd even trending op X en De Oranjezondag ging gisteravond op ‘haar situatie’ in.

Claudia de Breij kreeg onlangs een reis naar New York cadeau toen zij haar vijftigste verjaardag vierde. Uiteindelijk zag zij de trip naar Amerika met haar gezin niet zitten, uit angst voor de grenscontroles. Die zijn strenger sinds Donald Trump in januari aan zijn tweede presidentstermijn begon. Trump blijft het nieuws maar bepalen, zoals de aangekondigde importheffingen die ook Europa treffen.

Claudia de Breij wil niet naar ‘provincie van Poetin’

Mensen worden volgens Claudia de Breij bij de grenscontrole in Amerika al aangehouden als zij iets onaardigs over Donald Trump hebben gezegd. In de VARA-gids schrijft de cabaretier in haar column: „Reichskanzler Trump gaat snel. Dat leuke vakantieland, dat heerlijke Amerika, dat baken van democratie en showbizz (twee van de belangrijkste dingen in mijn leven) bestaat niet meer. Ik hoop dat het nog terugkomt, maar nu is het een rare provincie van Poetin.” Haar reis met het gezin ging nu naar Londen.

Het afgelopen weekend waren er in de Verenigde Staten veel protsten tegen (het beleid van) Donald Trump. Ook dat postte Claudia de Breij op sociale media. Rutger Castricum greep de beslissing van Claudia de Breij over het niet afreizen aan om er iets over te zeggen in talkshow De Oranjezondag: „Nou dat zullen ze daar wel erg vinden.” Dyantha Brooks, ook aan tafel: „Die zijn daar kapot van, ja.”

‘Die is een beetje in zichzelf gaan geloven’

Claudia de Breij haalt op sociale media en in haar columns overigens weleens uit naar Donald Trump. Haar gedachtegang zijn misschien niet helemaal raar. Brooks: „Misschien denkt ze dat ze in Amerika dan vast komt te zitten. Ik denk dat het een beetje overtrokken is.” Rutger Castricum: „Dan ben je ook een beetje in jezelf gaan geloven, als je dat denkt. Zo van ‘ze gaan mij er wel uit pikken’.”

Reacties