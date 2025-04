Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brief van de politie ontvangen? Om déze reden moet je extra waakzaam zijn

Mensen die deze week een brief van de politie op hun deurmat aantreffen, doen er goed aan om extra waakzaam te zijn. Op Instagram waarschuwt de politie dat er nepbrieven circuleren waarin mensen worden gewaarschuwd voor een dreigende overval.

Op Instagram doet de politie van Culemborg de gehaaide methode van de oplichters uit de doeken. Op een foto is een brief te zien die is gericht is aan de bewoners van een specifiek adres. In de brief wordt medegedeeld dat uit onderzoek van de politie is gebleken dat criminelen van plan zijn om de woning van de geadresseerden te overvallen en dat er medewerking van de bewoners nodig is om dit te voorkomen. De politie zou willen langskomen om waardevolle spullen zoals bankpassen, contant geld, goud, zilver of sieraden ‘veilig te stellen tot nader onderzoek’.

Ook de ABN AMRO waarschuwt voor fraude: Miljoenen Nederlanders lopen risico door hergebruik cijfercodes telefoon

Wat moet je doen als je zo’n brief ontvangt?

De politie benadrukt echter dat de brieven niet afkomstig zijn van hen. „Ga hier niet op in, de politie haalt GEEN waardevolle spullen bij u op! Wanneer u twijfelt als er politie aan uw deur staat, vraag altijd om een legitimatiebewijs. Ook kunt u 112 bellen om te verifiëren of er echt politie voor de deur staat.” Mocht je een dergelijke brief ontvangen, dan is het volgens de politie belangrijk dat je ze direct op de hoogte brengt. „Als de persoon er nog bij is, bel ons direct op 112! Bij niet spoed kunt u bellen op 0900-8844.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook in deze stukken praten we je bij over criminele activiteiten en zaken waar je voor moet oppassen:

Reacties