April begint met records ‘droog en zonnig’ en wacht maar even met je auto wassen

Het bevalt je vast, dat het momenteel zo lekker zonnig en droog is. April 2025 is in ieder geval recordzonnig en recorddroog begonnen, meldt Weeronline. Maar mocht je van een blinkend schone auto houden: er komt weer een ‘wolk’ Saharazand aan.

Gemiddeld over het land heeft de zon over de eerste tien dagen van april 110 uur geschenen. Dat is inclusief de 7,5 uur die vandaag wordt verwacht. Zonnig, zonnig, zonnig dus. Gemiddeld is er nog geen druppel regen gevallen en daardoor is het ook recorddroog. Ook in 1974 viel in de eerste tien dagen van april geen druppel.

Zonnig van vroeg tot laat

De zon is de laatste dagen bijna van opkomst tot ondergang te zien. Alleen de laatste dagen trekken soms wolken voor de zon. Al die zonuren bij elkaar opgeteld maken de eerste tien dagen van april recordzonnig. Tot en met 9 april scheen de zon al 102,5 uur en vandaag wordt gemiddeld over het land 7 uur zon verwacht.

Tot dit jaar was het record over de eerste tien dagen van april 100,4 uur. Deze waarde werd volgens weerdienst Weeronline in 2002 gemeten en feitelijk is het record dus al gebroken. In de zonnige lente van 2020 scheen de zon in de eerste 10 dagen van april 96,6 uur. Voor het aantal zonuren is, zoals altijd, gekeken naar het gemiddelde over vijf stations verdeeld over het land: Den Helder, Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht.

🚗 Auto maar niet in het weekend wassen Een wolk Saharastof boven het zuiden van Spanje trekt naar Nederland en passeert ons zondag, zoals ook al eerder dit voorjaar. Zaterdagavond kan dit een mooie zonsondergang opleveren, maar zondag worden enkele buien verwacht en met de regen komt het stof naar beneden. Na het weekend hangt de wolk boven het oosten van Europa, maar later in de week kan opnieuw stof onze kant op komen. Auto’s die zaterdag gewassen worden, kunnen zondag door het stof opnieuw smerig worden. En nee, dat beetje regen gaat je dan niet helpen.

Zonnige dagen in De Bilt en Eindhoven

Terug naar de zonnige tijden en records. Ook het zonrecord in De Bilt is gebroken. De zon scheen tot dusver 107 uur. Het record voor het eerste deel van april in De Bilt was 105,6 uur en werd in 2002 genoteerd. De zonnigste eerste decade, zoals weermensen dat noemen, van april was 112 uur en werd gemeten in 2002 in Eindhoven. Dit jaar komen diverse stations in het midden en zuiden uit op ongeveer 115 uur.

Ook recordzonnig sinds nieuwjaarsdag

Sinds 1 januari heeft de zon gemiddeld over het land al 522 uur geschenen. Het vorige record over dezelfde periode was 483 uur en werd gemeten in 2003. In het recordzonnige jaar 2022, met over het hele jaar 2233 zonuren, scheen de zon tot en met 10 april 463 uur.



Gemiddeld over het land, verspreid over dertien neerslagstations, is geen druppel regen gevallen in april. Ook in de eerste tien dagen van april 1974 viel geen druppel. In 2002 en 2007 viel 0,2 mm over dezelfde periode.

