Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Snelheid Afsluitdijk weer naar 130 (en ook op deze trajecten mag je straks harder)

Van 100 weer terug naar 130. Op de Afsluitdijk mogen automobilisten vanaf vandaag weer de 130 kilometer per uur rijden. Ook op drie andere trajecten geldt straks dat je overdag weer 130 mag rijden.

Het vorige kabinet, onder de paraplu van Mark Rutte, besloot een aantal jaar geleden dat er op snelwegen overdag niet harder dan 100 km per uur overdag gereden mocht worden. ‘s Avonds tussen 19.00 uur en 06.00 uur mocht je het gaspedaal wel wat harder intrappen. Reden destijds voor de snelheidsverlaging was de stikstofuitstoot. Maar het huidige kabinet dacht daar dan weer anders over. Vandaag maakt minister Infrastructuur Barry Madlener bekend dat er op sommige plekken wél weer 130 km per uur mag worden gereden, schrijft RTL Nieuws.

130 kilometer per uur op vier trajecten

Het gaat dus om de A7-Afsluitdijk, tussen Stevinsluizen en Lorentzsluizen(44 kilometer), maar ook op de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug (18 km) en de A7 tussen Winschoten en de grens met Duitsland (24 kilometer). Later dit jaar mogen automobilisten ook op de A37 tussen knooppunt Holssloot en aansluiting Zwartemeer (31 km harder rijden. Dat laatste traject liet iets langer op zich wachten qua goedkeuring.

Dat weggebruikers weer 130 km per uur overdag mogen rijden, is een van de voornemers van dit kabinet. In het Hoofdlijnenakkoord stond dat de maximumsnelheid op de snelweg, daar waar het kan, overdag weer verhoogd wordt naar 130 km per uur.

Zorgen over stikstof en geluid

Sceptici maakten zich zorgen over het geluid en stikstofuitstoot en zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van dit plan. Madlener beaamt dat het slechts op een ‘beperkt aantal trajecten’ en ‘een beperkte afstand buiten de Randstand’ gaat.

Eerder sprak Metro met verkeersexpert Ruben Loendersloot en vroeg hem aan de hand van de kabinetsplannen of je nu sneller op je bestemming bent als je 130 rijdt.

Vorige Volgende

Reacties