Zorgen om jonge asielzoekers in pleeggezin: ‘Weinig eten, zomaar op straat gezet’

Meerdere klokkenluiders maken zich grote zorgen om jonge asielzoekers in pleeggezinnen. Zij hebben zich bij onderzoeksprogramma Zembla gemeld. Er zouden regelmatig misstanden plaatsvinden. De klokkenluiders hebben het dan over verwaarlozing, (te) weinig eten krijgen of plotseling op straat worden gezet.

De meldingen komen van jeugdbeschermers en andere (oud-)medewerkers van voogdij-instantie Nidos, de voogdij- en opvangorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zembla (BNNVARA), dat regelmatig misstanden openbaar maakt, noemt het luiden van de noodklok over jonge asielzoekers „massaal”.

Onderzoek naar jonge asielzoekers in pleeggezinnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt de bevindingen ‘zorgelijk’ te vinden en laat weten een onderzoek te zijn gestart naar de kwaliteit en veiligheid van zorg bij Nidos. Zembla meldt vandaag te hebben gesproken met tientallen bronnen. Allemaal zijn ze werkzaam in en rond de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het gaat om een groot aantal jeugdbeschermers en andere (oud-)medewerkers van Nidos, maar ook om onder meer woonbegeleiders en docenten. Ze slaan alarm over de opvang van deze jongeren, in het bijzonder over opvanggezinnen waar ze door Nidos worden geplaatst.

👇 'Cultuurgezinnen' Nidos noemt de pleeggezinnen voor jonge asielzoekers ‘cultuurgezinnen’. De opvangfamilies hebben dezelfde afkomst of achtergrond als de jongeren. Begin dit jaar verbleven ruim 3300 jongeren in zo’n opvanggezin.

Jonge asielzoekers urenlang aan het werk

Een bron meldt aan Zembla over jonge asielzoekers: „Ik heb meegemaakt dat jongeren moeten werken in het huis of in het bedrijf van de opvangouders. Uren achter elkaar, zonder rust. Of ze krijgen weinig te eten.” Volgens de eigen voorwaarden van Nidos mogen jongeren niet geplaatst worden als het huis bijvoorbeeld vies of onhygiënisch is, het gezin slecht geïntegreerd is of opvangouders weinig beschikbaar zijn. Maar volgens jeugdbeschermers houdt de instantie zich daar niet aan. „Ik durf te zeggen dat zeker de helft van de gezinnen niet voldoet aan deze eisen”, aldus één van hen. Ook andere bronnen komen tot dit soort schattingen.

In een interne notitie van Nidos uit juli 2023 blijkt volgens Zembla dat Nidos „maar het topje van de ijsberg ziet” als het gaat om incidenten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat de signalen in Zembla losstaan van de meldingen die de inspectie zelf heeft ontvangen. Om wat voor meldingen het precies gaat, zegt de woordvoerder niet.

Reactie Nidos

Ook Nidos is naar eigen zeggen een intern onderzoek gestart. In een verklaring meldt bestuurder Tanno Klijn dat Nidos het werk de afgelopen jaren „onder uitdagende omstandigheden” heeft moeten doen, onder meer door een sterke toename van het aantal jongeren en een tekort aan jeugdbeschermers. Volgens de organisatie is het tekort aan jeugdbeschermers in bijna alle twintig regio’s van Nidos ingelopen en zijn er maatregelen genomen om medewerkers beter te begeleiden.

De opvangorganisatie gaat de komende weken met alle jongeren die in opvanggezinnen wonen individueel in gesprek. „Als uit het onderzoek van Nidos of uit het toezicht van de inspectie blijkt dat zaken anders moeten, geeft Nidos daar natuurlijk een passend vervolg aan”, staat in de verklaring.

