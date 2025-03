Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders bezuinigen flink op verduurzaming: populariteit zonnepanelen ingestort

Het verduurzamen van de woning, vooral met zonnepanelen, stond ook afgelopen jaar nog op het to-do lijstje van veel Nederlanders, maar er werd wel een stuk minder geld aan uitgegeven dan in 2023.

Uit het jaarlijkse onderzoek Duurzaam Wonen van Multiscope blijkt dat de totale investering van huishoudens in 2024 uitkwam op 10,9 miljard euro. Een forse daling ten opzichte van de 14 miljard euro die in 2023 nog werd neergelegd.

Populariteit zonnepanelen

Vooral de populariteit van zonnepanelen kreeg een flinke knauw. In 2023 werd er nog voor bijna 5,5 miljard euro aan zonnepanelen aangeschaft. Maar dat bedrag zakte vorig jaar met ruim 45 procent naar 3 miljard euro. Een mogelijke verklaring? De afbouw van de salderingsregeling, veranderende energieprijzen en onduidelijkheid over terugleververgoedingen zouden mensen kunnen afschrikken.

Daarnaast blijken veel daken inmiddels al voorzien van panelen, waardoor de grootste groeispurt achter de rug lijkt. Metro schreef eerder over de dalende waarde van zonnepanelen.

Isoleren stijgt naar de top

Waar zonnepanelen terrein verloren, schoof isolatie juist op naar de eerste plek. In totaal besteedden Nederlanders 4,9 miljard euro aan het beter isoleren van hun woning. En daar wordt opvallend vaak hulp bij ingeschakeld: zo’n 89 procent van de huishoudens laat het isolatiewerk over aan professionals.

Slechts 11 procent pakt zelf het gereedschap erbij, al blijkt uit het onderzoek dat doe-het-zelven gemiddeld ruim zeven keer goedkoper is.

Warm blijven, licht aan

De overige duurzame investeringen gingen onder meer naar het verduurzamen van de verwarming, goed voor 2,1 miljard euro, en duurzame verlichting, waar 326 miljoen euro aan werd besteed.

Toch zijn we in Nederland voorlopig nog niet klaar met verduurzamen. Volgens het onderzoek overwegen bijna een miljoen Nederlandse huishoudens om alsnog te isoleren, en ruim 400.000 huishoudens hebben alsnog plannen om zonnepanelen aan te schaffen. Misschien komt er in 2025 dus weer een groene inhaalslag.

Reacties