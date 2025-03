Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonnepanelen in 2027 vrijwel niets waard, zo zit het

Investeren in zonnepanelen, het leek lange tijd heel lucratief. Maar daar lijkt verandering in te komen. De salderingsregeling, waarmee eigenaren de stroom kunnen verrekenen, wordt in 2027 afgeschaft.

Zonnepanelen, het lijkt een goede investering als het gaat om duurzaamheid, maar ook voor je eigen portemonnee. Zo’n 3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben inmiddels zonnepanelen op het dak, ruim 30 procent van alle woningen. Die mensen krijgen in 2027 veel minder geld terug. De salderingsregeling wordt namelijk afgeschaft.

Dit tot groot ongenoegen van veel eigenaren. Het komt trouwens niet helemaal als een verrassing: ook vorig jaar waren er al vermoedens dat deze regeling zou worden afgeschaft en speelde de vraag of het nog wel verstandig is om te investeren in zonnepanelen.

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling is een regeling waarmee eigenaren van zonnepanelen de stroom die zij terugleveren aan het elektriciteitsnet mogen aftrekken van hun eigen stroomverbruik. Dit betekent dat je minder hoeft te betalen voor je elektriciteitsrekening, omdat de opgewekte stroom direct wordt verrekend met de stroom die je verbruikt.

Het idee is simpel: in de zomer heb je een overschot aan stroom, die je in de winter afstreept tegen de energie om je huis te verwarmen en van stroom te voorzien. In 2027 stopt de regeling, mede doordat het aanmoedigen van zonnepanelen volgens de minister niet langer nodig is. Maar ook omdat belasting moet worden gedeeld met alle belastingbetalers, dus ook mensen zonder zonnepanelen.

Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de salderingsregeling?

Als de salderingsregeling wordt afgeschaft, kunnen huishoudens met zonnepanelen de teruggeleverde stroom niet meer 1-op-1 verrekenen met hun eigen verbruik. In plaats daarvan krijgen ze een lagere terugleververgoeding, wat betekent dat de opgewekte stroom minder waard wordt.

Hierdoor duurt het langer om zonnepanelen terug te verdienen en wordt het belangrijker om zoveel mogelijk stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld door apparaten overdag aan te zetten of een thuisbatterij te gebruiken. De thuisbatterij wint dan ook snel aan populariteit.

Verontwaardiging bij zonnepanelenbezitters

De afschaffing van de salderingsregeling roept veel op, onder meer op social media. Mensen maken zich zorgen of zij de investering nog wel terug zullen verdienen, en op welke termijn. „Zonnepanelen zijn zinloos geworden”, schrijft een zonnepaneleneigenaar op X. „Dat wordt op zonnige dagen stroom verknallen om maar geen overschot te hebben.”

Bright, nieuwsplatform voor technologie, innovatie en design, heeft er een berekening op losgelaten. Mensen met zonnepanelen zullen er nu 10 jaar over doen om hun geld terug te verdienen, in plaats van 7. Een twitteraar vraagt zich af wat de impact op het milieu is: „Als nu heel veel zonnepanelen-bezitters hun panelen gaan dumpen omdat ze niet rendabel zijn… zitten we dan met een groot milieuprobleem, door de hoeveelheid giftige metalen (zoals cadmium, zilver of lood) die in de zonnepanelen zitten?”

Onderzoek ACM

Huishoudens met zonnepanelen betalen steeds meer om stroom terug te leveren aan het net. Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat de terugleverkosten bij nieuwe energiecontracten de afgelopen maand met 10 procent zijn gestegen. Bij elf energieleveranciers zijn deze kosten zelfs hoger dan de vergoeding die klanten ontvangen voor hun opgewekte stroom.

De ACM onderzoekt of de stijgende terugleverkosten redelijk zijn, maar heeft beperkte bevoegdheden om hiertegen op te treden. Sommige huishoudens vrezen dat hun zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden, hoewel ze volgens Milieu Centraal op lange termijn nog steeds voor besparingen zorgen.

Onrust in de zonnepanelenbranche

Het is al langere tijd onrustig in de zonnepanelenbranche, met ingevoerde terugleverboetes en het overheidsbeleid rondom salderen, dat dan weer wordt afgeschaft en dan weer toch niet. Kortom: het rommelt flink in de sector. Het aantal zonnepanelen dat maandelijks wordt geïnstalleerd, is dan ook flink teruggelopen ten opzichte van twee jaar geleden, toen zonnepanelen nog een hype waren en floreerden.

