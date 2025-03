Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wereldwijde handelsoorlog dreigt: wat merken we daarvan in Nederland?

De kans op een nieuwe wereldwijde handelsoorlog neemt toe. De spanningen tussen de Verenigde Staten, China en de Europese Unie lopen op, en Nederland, als kleine, open economie, dreigt daarvan de gevolgen te ondervinden.

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank.

Gevolgen voor inflatie

Volgens Knot kan een handelsoorlog leiden tot hogere inflatie. „Als handelstarieven worden opgelegd vanuit de Verenigde Staten en er komt een wereldwijde handelsoorlog, dan worden we als open economie extra hard geraakt”, aldus Knot. „De wereld staat op zijn kop en er staan ons grote uitdagingen te wachten.” DNB houdt er rekening mee dat prijsstijgingen opnieuw kunnen toenemen als landen elkaar economisch blijven belemmeren.

Die hogere inflatie raakt vooral huishoudens met een lager inkomen, stelt DNB. Voor deze groep zijn de gevolgen van prijsstijgingen extra merkbaar, zeker nu de prijzen in Nederland de afgelopen jaren relatief hoog zijn gebleven. Knot waarschuwt de overheid dan ook om terughoudend te zijn met extra uitgaven, om de inflatie niet verder aan te jagen.

Europese reactie op Amerikaanse importheffingen

De Europese Unie heeft al aangekondigd vanaf april importheffingen in te voeren op Amerikaanse producten zoals motorfietsen, whisky en spijkerbroeken. Die stap is een directe reactie op de Amerikaanse heffingen op Europees staal en aluminium. Wat de Verenigde Staten precies van plan zijn, wordt begin april duidelijk. DNB wil daar nog niet op vooruitlopen, maar waarschuwt wel voor de mogelijke gevolgen.

Arbeidsmarkt en lonen

Knot gaat ook in op de rol van de lonen bij het ontstaan van inflatie. De afgelopen twee jaar zijn de lonen in Nederland historisch sterk gestegen, mede door de krapte op de arbeidsmarkt. „Dat is een van de oorzaken dat de inflatie hier hoger is dan in de rest van de eurozone”, zegt hij. Inmiddels nemen de loonstijgingen iets af en liggen ze tussen de 4 en 4,5 procent. Volgens de meest recente ramingen van DNB komt de inflatie in 2025 uit op 3 tot 3,5 procent, wat betekent dat veel mensen er in koopkracht iets op vooruit zouden kunnen gaan.

Kwetsbare economie

Nederland is sterk afhankelijk van internationale handel. Stijgende importtarieven, verstoringen in handelsketens of verminderde export kunnen directe gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en de economie. Sectoren als transport, industrie en landbouw zijn daarbij het meest gevoelig voor internationale spanningen.

Op 1 juli neemt Knot afscheid van zijn functie als president van De Nederlandsche Bank. Tot die tijd blijft hij waarschuwen voor de risico’s van geopolitieke onrust en een verder escalerend handelsconflict. De komende weken, en met name beslissingen rondom 2 april, zullen bepalend zijn voor het economische klimaat waarin Nederland zich de rest van het jaar zal bevinden.

