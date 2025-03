Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Warmterecord wéér gebroken: warmste 8 maart ooit

Het is weer zover: er is weer een warmterecord gebroken. Vandaag, 8 maart, gaat de boeken in als de warmste 8 maart ooit gemeten. Om 11.20 was het in De Bilt 16,5 graden.

Het oude record dateert uit 2014, toen werd het op het hoofdstation 16,0 graden.

Warmterecord weer verbroken

In de rest van het land is het momenteel nog warmer met temperaturen rond de 17 graden, meldt Weeronline. Het landelijke record werd ook in 2014 genoteerd in Maastricht, het werd daar toen 18,9 graden. Volgens het weerbureau is de kans aanwezig dat ook dit record vandaag nog wordt verbroken, want de temperatuur blijft oplopen.

Het is al de derde keer dat er dit jaar een datum-warmterecord is verbroken. Gisteren was dit ook al het geval, toen werd het met 17,8 graden in De Bilt ook recordwarm. De eerste keer was op 21 februari toen het op het hoofdstation 17,9 graden werd. Niet eerder was het daarmee zo vroeg in het jaar zo warm. Donderdag 6 maart werd het warmterecord uit 1989 van 17,8 graden geëvenaard.

Gebruikelijke temperatuur in maart Maart is een echte overgangsmaand. Gemiddeld steeg de temperatuur volgens Weeronline tussen 1994 en 2023 in De Bilt op 17 dagen naar 10 graden of meer. Het aantal dagen waarop de temperatuur stijgt naar 15 graden of meer is gemiddeld vier.

Temperaturen omlaag

Maar na het weekend zullen we even geen warmterecord meer gaan breken. Maandag breekt de zon nog af en toe door, maar neemt de temperatuur af. Het wordt tussen de 13 en 15 graden. Daarna verwacht de weersite duidelijk lagere temperaturen.

Volgende week wordt een mix van zon, wolken en soms een bui. De temperatuur blijft onder de 10 graden, en op sommige dagen zelfs tussen de 7 en 9 graden. Daarmee is het aan de koude kant voor half maart.

