Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waardering voor Dick Schoof groeit nadat hij van zich afbijt in de coalitie

Het was vorige week weer raak: hommeles binnen de coalitie. Schoof kondigde in een debat aan volgend jaar 3,5 miljard euro hulp te geven aan Oekraïne, tot woede van de coalitiepartijen. Zij wilden dit (deels) terugdraaien, maar Schoof ging op zijn strepen staan. De waardering en het vertrouwen in de premier is sindsdien gegroeid.

De coalitiepartijen waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de miljardensteun. „Soms moet je snel schakelen”, reageerde Schoof afgemeten op de vraag waarom hij dit deed. Volgens hem is er geen discussie dat de 3,5 miljard euro er ook daadwerkelijk komt. „Dat bedrag staat.”

Er was flinke irritatie in de coalitie over de toezegging. PVV-leider Geert Wilders zei direct na de aankondiging al dat hij het besluit niet zomaar zou steunen, omdat hij wilde dat het kabinet geld uittrekt voor koopkracht.

Urenlang spoedoverleg

De coalitiepartijen zijn verdeeld over een Europees herbewapeningsvoorstel ter waarde van 800 miljard euro. PVV, NSC en BBB keerden zich tegen het plan, terwijl Schoof tijdens een speciale EU-top al zijn steun had uitgesproken. Dat leidde donderdag tot urenlang spoedoverleg tussen Schoof en de coalitiepartijen.

Uiteindelijk kwamen ze volgens ingewijden overeen dat Schoof zijn steun niet hoeft in te trekken, maar er wel op moet aandringen dat de Europese begrotingsregels niet te ver worden opgerekt.

Kiezers tevreden over aanpak Schoof

De kwestie zorgde binnen de coalitie voor verdeeldheid, maar de meeste kiezers zijn wél tevreden over hoe Schoof het aanpakte. Dat hij de coalitiepartijen bij elkaar wist te krijgen, ondanks eerder te zijn teruggefloten, kan op goedkeuring rekenen, vooral bij kiezers van oppositiepartijen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 kiezers van het Opiniepanel.

Ruim de helft van de ondervraagden (53 procent) vindt dat Schoof als ‘extraparlementair’ premier vaker het heft in handen mag nemen bij spoedeisende beslissingen. Een iets kleinere groep, 39 procent, ziet liever dat Schoof ook in urgente situaties eerst steun zoekt in de coalitie (en dus niet meteen actie onderneemt).

Vertrouwen in Schoof opgeschroefd

Het optreden van Schoof heeft tot iets meer vertrouwen in de premier geleid. 47 procent van de kiezers zegt vertrouwen te hebben in de premier. Een maand geleden was dat nog 44 procent.

De stijging was het hoogst bij kiezers van CDA, ChristenUnie, GroenLinks-PvdA, D66 en Volt. De meeste kiezers hebben overigens nog steeds weinig op met het kabinet. Onder PVV-kiezers nam het vertrouwen in de premier de laatste maand wel af: van 60 procent naar 48 procent.

Ook critici zijn enthousiast over Schoofs daadkracht. „Schoof begint echt te groeien in zijn rol. Hij staat er een stuk zekerder bij dan voorheen en hij beweegt minder met zijn handen als hij praat”, zei politiek verslaggever Carla Joosten in WNL in de Kantine op NPO Radio 1. „Schoof moet ook een standpunt gaan innemen als hij echt een leider wil zijn. Door een standpunt in te nemen, is het hem gelukt om de kikkers in de kruiwagen te krijgen.”

Reacties