Vanaf welke zonkracht kun je verbranden?

Morgen begint de (astronomische) lente. Het terrasseizoen is daarmee geopend, maar óók de kans op verbranden door de zon. Vanaf welke zonkracht is het slim om je in te smeren?

Vanaf deze week zijn de dagen weer langer dan de nachten. Hierdoor komt de zon hoger aan de hemel te staan, wat zorgt voor een steeds hogere zonkracht.

Deze zonkracht is het in maart

Vanaf nu ligt de zonkracht meestal op zonkracht 3, zeker op zonnige dagen. In april gaan we naar zonkracht 4-6, in mei 5-7 en in juni 6-9. Is het bewolkt? Ook dan kan de zonkracht hoger zijn dan 3, zeker in de maanden rond de langste dag. In juli neemt de zonkracht weer af. Toch blijft de zonkracht in juli en augustus hoog, en daarmee de kans om te verbranden ook.

Het is altijd goed om de zonkracht even te checken voor je naar buiten gaat. Let wel: temperatuur zegt niets over de zonkracht. „De zonkracht wordt bepaald door de stand van de zon, de bewolking en de dikte van de ozonlaag. Ook luchtvervuiling en vocht in de lucht kunnen de zonkracht verlagen. Op frisse lentedagen, waarbij je de warmte van de zon niet voelt, kan de zonkracht net zo hoog zijn als op warme lentedagen of in de zomer”, legt meteorologiebedrijf Meteovista uit, het bedrijf achter Weeronline.

☀️ Hoogste zonkracht ooit gemeten Sinds 2006 werd in Bilthoven vier keer een UV-index boven de 8 gemeten. Het record voor het midden van Nederland is zonkracht 9,0, dat werd gemeten op 25 juni 1995.

Vanaf wanneer kun je verbranden?

Even een inkopper: hoe hoger de zonkracht, hoe snelle de (onbeschermde) huid kan verbranden. Je kunt in principe vanaf zonkracht 1 al verbranden, maar die kans is heel klein, en je moet dan flink lang in de zon zitten. Het advies van het Huidfonds en Meteovista is om je vanaf zonkracht drie in te smeren. „Minimaal factor 30 mét UV-A filter. Smeer je elke twee uur opnieuw in.” Als je een duik neemt in het water, moet je je meteen opnieuw insmeren.

Maar zonnebrandcrème is niet het enige wat je kunt om je tegen de zon te weren. „Weren, kleren en smeren”, is het devies. Door de schaduw op te zoeken, gaat verbranding minder snel. Moet je in de uren dat de zon het sterkst is toch naar buiten? Draag dan bedekkende, en liefst ook UV-werende, kleding. Denk ook aan een hoed/petje en een zonnebril.

Ook met zonnebrandcrème op maak je overigens vitamine D aan, doorgaans vanaf zonkracht 3. Voor veel mensen is 15-30 minuten in de zon genoeg om de dagelijkse hoeveelheid vitamine D binnen te krijgen. In de zomer, bij zonkracht 6-8, kan 10-15 minuten zon al genoeg zijn.

Op welke uren is de zonkracht het hoogst?

Tussen 12.00 en 15.00 uur is de zonkracht het hoogst. In mei, juni en juli zijn de dagen langer en verschuift de periode waarin je snel kunt verbranden naar 11.00 tot 16.00 uur. Buiten deze uren kun je net zo goed verbranden, maar het gaat dan minder snel.

Weeronline verduidelijkt dat onze huid nog niet gewend is aan een hoge zonkracht is na de zomer. „Bij zonkracht 3-4 kun je tussen 12.00 en 15.00 uur na een half uur al verbranden of huidschade oplopen. De roodkleuring ontstaat pas enkele uren later, dus op het moment dat je rood begint te zien, is de verbranding al een tijdje aan de gang.”

Op vakantie extra risico op verbranden

Als je op vakantie gaat, is het zeker oppassen geblazen. Aan de Middellandse Zee is de zonkracht volgens Weeronline altijd veel hoger dan in Nederland. In de midzomer is de UV-index 9-12, en in de tropen wordt soms zonkracht 20 behaald. „Het risico op verbranden en huidschade is daar dus nog veel hoger en midden op de dag verbrand je razendsnel.”

