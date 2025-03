Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tieners dragen steeds vaker vuurwapens, hoe komt dat? ‘Online eenvoudig te verkrijgen’

Tieners die minderjarig zijn, dragen steeds vaker een vuurwapen. Het aantal inbeslagnames van de politie is in vier jaar tijd met veertig procent gestegen. Waar komt die toename vandaan?

Jongeren dragen steeds vaker vuurwapens, schreef Metro onlangs. Uit cijfers van de politie bleek dat in 2024 de politie 358 keer een minderjarige met een vuurwapen oppakte. Het aantal tieners met vuurwapens zou in werkelijkheid echter vele malen hoger zijn, volgens Tolga Koklu, hoofd Operatie en plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Rotterdam. Het aantal Nederlanders dat een vuurwapen draagt, neemt sowieso toe. De Vereniging Jongerenwerkers signaleerde in 2022 al dat het wapenbezit onder jongeren toeneemt.

Omgebouwde gaspistolen en alarmpistolen

„We houden vaker jongeren aan met vuurwapens”, bevestigt Robbert Saloma, woordvoerder van de Politie Nederland tegenover Metro. „Het gaat om gewone vuurwapens en handvuurwapens. Wat we vaak zien, zijn omgebouwde gaspistolen en alarmpistolen.” Dit komt zelfs voor vanaf een jaar of 12.

Hoe is die toename te verklaren? „We weten niet altijd hoe jongeren aan vuurwapens komen, maar wij zien dat er online – via Telegram of Darkweb, een levendige handel is van vuurwerk. Online is het vrij eenvoudig te verkrijgen”, zegt Salome.

Tegelijkertijd kan de politie weinig doen om daartegen op te treden. „Wat je hoopt, is dat jongeren ervoor kiezen geen vuurwapen bij zich te dragen. Wij kunnen daar niet veel aan doen. Als wij informatie hebben dat iemand een vuurwapen in bezit heeft, treden wij daar tegenop. We houden diegene aan en nemen het wapen in beslag.”

Europese trend

De trend dat jongeren zichzelf bewapenen, is in heel Europa zichtbaar. Tegenover Brusselse media uitte een politiechef onlangs zijn zorgen, na een reeks beschietingen in de stad met AK-47’s. Jongeren worden agressiever en voeren opdrachten uit van oudere, zwaardere criminelen.

Met name jongeren uit gebroken gezinnen en kwetsbare wijken, zijn vatbaar voor rekrutering. Daarbij overzien jongeren vaak de gevolgen van hun handelen niet. Als ze uit het milieu willen komen, krijgen ze te maken met bedreigingen, schrijft De Telegraaf.

