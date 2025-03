Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tanken iets goedkoper: benzineprijs op laagste niveau in vier maanden

Goed nieuws voor automobilisten: de brandstofprijzen zijn de afgelopen dagen gezakt naar het laagste punt sinds november. Tanken is dus weer iets goedkoper.

Dit komt vooral door een goedkopere dollar, waardoor olie minder duur is voor Europese kopers.

Waarom dalen de prijzen?

De prijs van olie wordt wereldwijd in dollars afgerekend. Omdat de waarde van de Amerikaanse munt flink is gedaald ten opzichte van de euro, wordt olie goedkoper voor Europese landen. Dit zie je direct terug aan de pomp, waardoor tanken goedkoper wordt.

Ook speelt mee dat de olieproducerende landen hebben besloten om meer olie op de markt te brengen. Meer aanbod betekent vaak een lagere prijs. Daarnaast zou de onzekerheid rondom de Amerikaanse importheffingen, die mogelijk de wereldeconomie beïnvloeden, een rol kunnen spelen in de dalende olieprijs.

Wat betaal je nu aan de pomp?

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is nu 2,134 euro, terwijl diesel op 1,894 euro staat. Een kleine maand geleden stond de prijs van benzine nog op 2,188 euro per liter. Dit zijn wel de officiële adviesprijzen; bij veel tankstations liggen de prijzen door kortingen lager en kun je op sommige plekken zelfs al onder de 2 euro per liter tanken.

Een daling van de brandstofprijzen kan een klein beetje financiële verlichting bieden, vooral voor mensen die dagelijks afhankelijk zijn van de auto. Niet alleen automobilisten profiteren, maar ook transportbedrijven en leveranciers die afhankelijk zijn van brandstofkosten tanken nu iets goedkoper. Dit kan op langere termijn zelfs effect hebben op prijzen van andere producten, maar daar moeten we niet te hard op hopen: deze impact is meestal beperkt en vertraagd.

Tanken blijft duur

Ondanks deze daling blijft tanken nog steeds prijzig. Ter vergelijking: afgelopen september lag de adviesprijs van benzine rond de 2,07 euro per liter. De komende tijd zal moeten uitwijzen of de daling doorzet of dat de prijzen opnieuw omhoogschieten.

