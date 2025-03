Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tandarts bijt van zich af na slechte recensie en krijgt waarschuwing

Een tandarts heeft een tik op de vingers gekregen, omdat hij woedend reageerde op de kritische recensie van een patiënt op de site Zorgkaart Nederland. Hij maakte medische informatie van de man openbaar en beledigde hem. Daarop stapte de bezoeker naar het tuchtcollege.

Dat zegt dat de tandarts dit vaker deed en heeft hem daarom een officiële waarschuwing gegeven.

Slechte recensie bij tandarts

De klager had twee jaar geleden een intake bij de tandarts in Rotterdam en moest daar 117 euro voor betalen. Hij klaagde over het bedrag, maar de praktijk veranderde de rekening niet. In zijn recensie schreef de patiënt dat het gesprek vijf minuten duurde. De tandarts keek naar een röntgenfoto en concludeerde dat er niets aan de hand was. „Ik vroeg hem over een paar aandachtspunten; echter kwam hij arrogant over en wees hij mijn zorgen sarcastisch af”, voegde de man eraan toe. Hij gaf de praktijk op vrijwel alle onderdelen een 1 als cijfer.

De tandarts schreef onder die recensie dat hij de zorgen van de patiënt „vakkundig ontkracht” had. „Dit heeft niets met arrogantie te maken maar meer met het feit dat u als leek eigen „ideetjes” had over uw mondgezondheid”, schreef de tandarts ook. Hij voegde er nog aan toe: „Als ik als leek een tandarts, arts of medicus om een advies zou vragen en ik krijg te horen dat er niets aan de hand is dan zou ik persoonlijk opgelucht en blij zijn…maar goed bij u is dat kennelijk anders.” Zorgkaart Nederland heeft die reactie na een paar weken weggehaald.

Te ver gegaan

Tijdens de zitting van het tuchtcollege erkende de tandarts dat hij te ver was gegaan. Naar eigen zeggen dacht hij dat hij zich inhoudelijk mocht verdedigen tegen de slechte recensie, maar hij heeft zijn excuses aangeboden.

Een speciale instantie die oordeelt over geschillen tussen tandartsen en patiënten vond de opmerkingen van de tandarts eerder al „niet alleen onprofessioneel maar ook onheus en beledigend”. De patiënt heeft een schadevergoeding gekregen van de verzekeraar van de tandartsenpraktijk.

