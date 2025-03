Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Supermarkten vuren richting koffiegigant die ‘onnodig’ prijzen ophoogt: ‘Om nog meer winst te maken’

De koffieschappen in de supermarkt zien er karig uit en de koffieprijzen zijn historisch hoog. Hoewel koffiegigant JDE Peet’s dat wijt aan allerlei factoren, is er volgens supermarkten en insiders iets heel anders aan de hand. Volgens hen gaat het namelijk vooral om geld verdienen en is uiteindelijk de consument daar de dupe van.

De koffieschappen in supermarkten als Albert Heijn en Jumbo zien er anders uit dan normaal (namelijk leger) en de koffieprijs stijgt. Er is een heuse koffiecrisis gaande, waar Metro eerder al het een en ander over uitlegde.

Moederbedrijf JDE Peet’s verdedigt prijsstijging koffie

JDE Peet’s, moederbedrijf van koffiemerken als Douwe Egberts, Illy, L’OR en Senseo, ligt namelijk in de clinch met AH en Jumbo. Volgens de supermarkten zijn de koffieprijzen veel te hoog. Maar JDE Peet’s stelt dat klimaatverandering, macro-economische en geopolitieke factorenen en een groeiende vraag de koffieprijs opdrijft. Maar onderzoeksplatform Follow the Money schijnt toch ander licht op die koffiekwestie.

Woordvoerder Kim Vogten van JDE legt tegen Follow the Money uit dat de prijzen van groene koffie, de ongebrande bonen, sinds vorig jaar verdubbeld zijn. „De prijzen van JDE zelf zijn volgens het bedrijf ‘slechts 1,3 procent’ gestegen.”

Grote voedingsbedrijven laten prijzen stijgen

Maar volgens supermarktketens zit de vork heel anders in de steel. Zij stellen namelijk dat de prijzen van JDE veel harder stijgen dan die van de bonen. Volgens de supermarktuitbaters stijgt de koffieprijs van JDE al jaren en is dit in 2025 wederom het geval.

En is dat terecht? Dat is te betwijfelen. Grote voedingsbedrijven voeren de prijzen in Europa de laatste jaren veel harder op dan de onderliggende kosten rechtvaardigen, schrijft FTM. En kennelijk spant JDE Peet’s daarin de kroon. Eerder werd ook bekend dat vooral grote multinationals hun zakken momenteel vullen door de inflatie en prijsverhogingen van boodschappen.

De markt in de Europese Unie functioneert ook niet goed en grote voedselbedrijven delen de markt op. Zodoende kan het bedrijf in bijvoorbeeld kleinere landen hogere prijzen vragen dan in grotere, waar supermarktketens groter en machtiger zijn, aldus FTM. Daarom kunnen boodschappen in Duitsland goedkoper zijn dan in Nederland.

Europese markt opdelen

Scheidend ceo Ton van Veen van Jumbo legt tegen FTM uit dat de grote voedselbedrijven het slim spelen. „Ze creëren waarde voor hun aandeelhouders en ze halen hier in Europa geld op dat ze elders in de wereld kunnen investeren. Maar ze handelen in ieder geval tegen de geest van de Europese regels.”

De Europese Commissie probeert dat spelletje in de toom te houden, door onder meer de voedselgiganten die de markt opdelen terug te fluiten met boetes. Onder meer koekjesfabrikant Mondelez (Liga en Oreo) en bierbrouwer InBev (Hertog Jan en Jupiler) kregen hoge boetes. Ook Red Bull hangt wellicht zo’n boete boven het hoofd.

‘Zoveel mogelijk poen’

Een insider van D.E. Master Blenders (van koffiemerk Douwe Egberts) vertelt dat belangen van investeerders het koffiebedrijf om zeep helpen. „JDE Peet’s heeft niks meer met koffie of met het bouwen van merken te maken. Het enige waar het om gaat is: hoe schrapen we zoveel mogelijk poen bij elkaar?”

JDE Peet’s is een fusiebedrijf van het Duitse Jacobs, Nederlandse Douwe Egberts en Amerikaanse Peet’s. Het Luxemburgse investeringsfonds JAB Holding Company van de Duitse familie Reimann is de grote aandeelhouder van JDE Peet’s. Naast koffie valt ook thee van Pickwick en chocolademelk onder paraplu van JDE.

JDE Peet’s is overigens een bedrijf met nogal wat smetten op de naam. Het bedrijf wordt bekritiseerd vanwege de winstcijfers en risico’s met schulden, lobby tegen klimaatmaatregelen in de EU, bedrijfsvoering in Rusland en de familie Reimann heeft een Nazi-geschiedenis.

Supermarkten verdienen amper aan koffie

Aart van Haren van supermarktketen Plus spreekt zich kritisch uit over JDE. „Dit soort lieden zorgt ervoor dat een pak koffie straks voor 9 euro langs de kassa gaat. Iemand met een minder ruime portemonnee kan het niet meer kopen, terwijl het ook 6 euro had kunnen kosten.”

Van Haren benadrukt dat supermarkten op deze manier weinig verdienen aan koffie. „Ik vertel dit niet om medelijden op te wekken. Maar met JDE Peet’s zitten we regelmatig met de tafel van nul te rekenen. Wij verdienen niks aan die prijsverhogingen op koffie. Het echte verhaal is dat de portemonnee van de gemiddelde Europese consument wordt afgeroomd.”

Koffieprijs actief opvoeren

Volgens Van Haren is JDE al lange tijd actief bezig met het opvoeren van de prijs. „Het is voorgekomen dat we nog in gesprek waren over de laatste verhoging, en de volgende al op tafel kwam. JDE is totaal ontransparant. Het bedrijf wil ons niet vertellen waarom hun bonen zoveel duurder zouden zijn dan die van andere koffieproducenten.”

JDE-Woordvoerder Vogten blijft bij de groene-koffieprijzen als grote kostenpost. „De prijzen waartegen we onze producten aan supermarkten verkopen zijn eerlijk en redelijk.” Zij stelt dat Jumbo inmiddels tot een akkoord is gekomen met JDE. „We hebben er alle vertrouwen in dat we ook met de overige partijen snel tot overeenstemming komen.”

A-merk en huismerk koffie

De winst van JDE groeide volgens FTM het afgelopen jaar stevig, ondanks dat de afzet daalde. Ook koopt JDE eigen aandelen in voor 250 miljoen euro en gaat de dividend omhoog. En ook het salaris van de nieuwe ceo van JDE, Rafael Oliveira, blijkt niet bescheiden te zijn.

„De prijsstijgingen van JDE zijn de laatste jaren zijn drie, vier, vijf keer zo groot dan de stijging van de koffieprijs”, vertelt Jumbo-topman Ton van Veen. „Het gat tussen huismerk en A-merk is nu iets van 50 procent. Dat is merkwaardig, want JDE koopt niet tegen slechtere voorwaarden koffiebonen in dan wij.”

Verharding van voedselgiganten sinds corona

Volgens Van Veen schroomt JDE niet om te dreigen met een leveringsstop. „Douwe Egberts presenteert zich in reclamespotjes als sympathiek en gezellig, maar erachter schuilt een keihard bedrijf.” Die verharding bij de grote giganten herkent ook Van Haren. „Ik kan me voorstellen dat leveranciers tijdens de pandemie zagen dat mensen hun producten bleven kopen ondanks dat de prijzen flink stegen. Toen waren die prijsverhogingen te verklaren, maar blijkbaar denken bedrijven als JDE nu dat ze nog steeds de prijzen oneindig kunnen verhogen.”

Ook in landen als België, Polen en Duitsland is inmiddels eenzelfde soort koffieoorlog gaande tussen supermarkten en JDE Peet’s. Hoewel JDE Peet’s-ceo Oliveira stelt dat het nog steeds om ‘normale onderhandelingen’ gaat.

‘Onnodig koffieprijzen ophogen voor meer winst’

Maar daar is een inkoper voor diverse Europese supermarkten het niet mee eens, vertelt hij anoniem tegen FTM. „JDE heeft geen enkele moraal. Oudere mensen hun Douwe Egberts afpakken, dat is wat ze doen. Steeds meer Europeanen hebben het moeilijk aan het einde van de maand, en het enige waar dit bedrijf mee bezig is, is onnodig prijzen ophogen om nog meer winst te maken.”

Maar volgens Van Haren waant JDE zich onschendbaar. „De directie van JDE denkt: ‘We kunnen alles maken’. Hun aandeelhouders en raad van commissarissen stimuleren dat. Ze zijn gulzig. Hogere targets, hogere bonussen, een vliegwiel dat steeds harder gaat draaien.”

Supermarkten: ‘Het houdt een keer op’

Hoewel JDE meer winst behaalt, door de hogere prijzen, neemt de verkoop wel verder af. Dat is volgens Van Haren een korte termijnstrategie. „Het houdt een keer op en dan hoeven ze ook geen uitgestoken hand te verwachten van de supermarkten. Dan stort de boel in en zal zo’n bedrijf moeten gaan normaliseren, deze directie eruit gooien en iets anders gaan proberen. Het is te hopen dat een merk als Douwe Egberts tegen die tijd niet zo om zeep is geholpen dat het niet meer te redden is.”

