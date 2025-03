Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steekpartij met vijf gewonden bij de Dam in Amsterdam, verdachte aangehouden

Dicht bij de Dam in Amsterdam is donderdagmiddag aan de Sint Nicolaasstraat een steekincident geweest, meldt de politie. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen. De Dam zelf is afgezet. Daar is een traumahelikopter geland.

De afzetting was bedoeld voor de helikopter, aldus de politiewoordvoerder. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

Tussen Amsterdam Centraal en de Dam rijden in verband met het steekincident geen trams. Ook tussen het station en de Nieuwezijds Voorburgwal is het tramverkeer stilgelegd, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse vervoerder GVB.

