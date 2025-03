Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds minder mbo’ers: ‘Jongeren schamen zich’

Vakmensen worden in Nederland steeds zeldzamer. De afgelopen jaren daalde het aantal mbo’ers rap. Adnan Tekin, de voorzitter van de mbo-raad, vermoedt dat dit te maken heeft met de vooroordelen over praktisch opgeleiden.

Het aantal mbo-studenten daalt al jaren. In 2021 waren er nog 513.000 mbo-studenten, in 2024 zijn daar er nog 469.500 van over. Over vijftien jaar zijn het er volgens prognoses van DUO nog 433.000.

Er zijn al jaren zorgen over de vermindering van het aantal vaklieden in opleiding, omdat de vraag naar deze mensen enorm is, vanuit de bouw en techniek tot en met de zorg. De mbo-raad noemde de situatie eind vorig jaar ook al alarmerend.

De daling komt niet alleen doordat er minder kinderen worden geboren en de samenleving vergrijst, maar ook doordat hoger onderwijs bij velen nog een beter imago heeft. Een probleem voor het mbo is ook dat het vaak lastig is om stageplekken te vinden.

Voorzitter mbo-Raad over opboksen tegen problemen

De daling kan een probleem voor de samenleving worden, denkt Adnan Tekin, de voorzitter van de mbo-raad. „Ik denk dat veel mensen die het mbo afkraken zelf nog nooit een mbo-school binnen zijn gestapt. We geven echt prachtig onderwijs”, vertelt hij in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

„We moeten tegen twee problemen opboksen. Eén: onbekend maakt onbemind. Ouders weten niet meer wat er in een mbo-school te vinden is. Twee: hoger-is-beter-mentaliteit. Iedere ouder wil dat hun kind het beter krijgt dan zijzelf, en dan kom je toch vaak op die havo-hbo-route of universiteitsroute uit. Daar is moeilijk tegenop te boksen. In de praktijk kiezen jongeren daar toch eerder voor.”

‘Mbo’ers schamen zich’

Ook hoort hij vaak er schaamte heerst over het mbo. „De jongeren die voor het mbo kiezen, zeggen vaak dat ze zich schamen om op feestjes te zeggen dat ze op het mbo zitten. Ik krijg daar buikpijn van. Het is nergens voor nodig. Je doet er als mbo’er toe voor de samenleving en de maatschappij.”

💶 Salaris mbo'ers Volgens het FNV verdient een mbo’er vanaf niveau 2 gemiddeld 36.930 euro bruto per jaar. Mensen die afgestudeerd zijn op hbo- en wo-niveau verdienen gemiddeld 59.520 euro bruto per jaar.

En dan is er ook nog het lagere salaris. „Je ziet die hoger-is-beter-mentaliteit duidelijk terug in de mbo-salarissen. Er zijn heel veel mbo-beroepen waarbij het uurloon door de arbeidsmarktkrapte de afgelopen jaren al flink omhoog is gegaan, maar dan nog verdienen starters met een hbo- of wo-opleiding meer.” Metro zette eerder op een rij met welke mbo-banen je het meest kunt verdienen.

