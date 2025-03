Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honderden meldingen meer van seksuele misdrijven: ‘Drukker dan piekjaar 2022’

In de tweede helft van 2024 heeft de politie honderden meldingen meer gekregen van seksuele misdrijven. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie. Waar de precieze stijging precies vandaan komt, is nog onduidelijk.

In 2024 registreerde de politie een krappe 800 meldingen van seksuele misdrijven meer dan in 2023. Toen werden er 14.015 meldingen gedaan. In 2024 waren dat er al 14.802. Opmerkelijk genoeg kwamen er in de eerste helft van 2024 juist minder meldingen binnen in ten opzichte van de jaren ervoor. Maar vanaf juli tot december is de forse stijging zichtbaar. Toen werden er 16 procent meer meldingen gedaan dan eerdere jaren.

Meer seksuele misdrijven gemeld dan piekjaar

Volgens Caroline Monster, hoofd van het Landelijk Expertiseteam Seksuele misdrijven was het in de tweede helft van 2024 zelfs drukker dan in 2022. „Het piekjaar na de onthullingen rond onder andere The Voice of Holland.”

Vanaf 1 juli 2024 is de Wet seksuele misdrijven in werking, waarin niet langer dwang centraal staat maar het ontbreken van de wil. Dat betekent dat iemand nu strafbaar is als diegene weet of zou moeten weten dat de ander geen seks wil, maar toch doorzet. Dan is er sprake van schuld of opzet. Dat geldt voor zowel verkrachting als aanranding. Daarvan ontving de politie meer dan 6600 meldingen.

‘Nee is nee’

Uit cijfers van het CBS bleek afgelopen week dat het overgrote deel van de Nederlanders dat ‘nee’ ook echt ‘nee’ betekent als een persoon wordt benaderd door iemand met seksuele bedoelingen. Het CBS keek naar mensen vanaf zestien jaar.

Sindsdien de invoering van de nieuwe wet zijn ook seksuele intimidatie en sexchatting (het seksueel benaderen van kinderen door volwassenen) strafbaar. Van seksuele intimidatie werden er bijna 300 incidenten gemeld. De politie kreeg 131 meldingen van sexchatting. „Door het strafbaar maken van sexchatting kunnen wij samen met het OM nu ook optreden tegen iemand die wel seksueel getinte berichten uitwisselt, maar niet probeert een kind of jongere te ontmoeten. Het gaat hierbij vaak om grotere zaken met meerdere slachtoffers”, zegt Monster.

Eerder melding doen van seksuele misdrijven

Volgens Monster maakt de nieuwe wetgeving het voor slachtoffers mogelijk om eerder melding en aangifte doen. „En het biedt ons meer mogelijkheden om onderzoeken op te starten.”

Toch is het niet met zekerheid te zeggen of de toename in het aantal meldingen komt door die nieuwe wet volgens Monster. Volgens haar kan dit ook komen door de vergrootte maatschappelijke aandacht voor het invoeren van de wet.

