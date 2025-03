Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Raad van State maakt gehakt van pensioenvoorstel NSC en BBB

De Raad van State is vernietigend in zijn oordeel over het pensioenvoorstel van NSC en BBB. Het voorstel zou niet goed zijn voorbereid en is „ondoordacht”.

Het huidige pensioenstelsel is volgens veel partijen niet meer houdbaar. Daarom wordt het pensioenstelsel hervormd. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen, werkgevers en vakbonden moeten voor 1 januari 2027 afspreken hoe ze de pensioenen aanpassen onder de nieuwe pensioenwet.

Zo werkt het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe stelsel gaan de uitkeringen meer meebewegen met de economische omstandigheden. Fondsen beleggen het pensioengeld nog altijd collectief, maar het wordt verdeeld over individuele potten. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van de pensioenuitkering niet meer.

Daardoor hoeven buffers minder groot te zijn dan in het oude stelsel. De verwachting is daardoor dat pensioenen in goede economische tijden eerder omhoog kunnen. Bij de drie pensioenfondsen die zijn overgegaan, gingen de pensioenen tussen de 4 en circa 8 procent omhoog.

Vakbonden en werkgevers hebben jarenlang gesproken over de hervorming. Ook in het parlement is er uitgebreid over gedebatteerd.

AOW-leeftijd In 2028 gaat de leeftijd waarop mensen AOW krijgen omhoog naar 67 jaar en drie maanden en dat blijft onveranderd in de twee jaren daarna. Dat is gebaseerd op de cijfers van het CBS. Het is wettelijk zo geregeld dat berekeningen van de levensverwachting door het statistiekbureau automatisch doorwerken naar de AOW-leeftijd over vijf jaar.

Pensioenvoorstel NSC en BBB

NSC en BBB hebben hun twijfels over dit nieuwe stelsel. Zij stelden voor om deelnemers van pensioenfondsen in een referendum te vragen of zij willen overgaan naar een nieuw pensioenstelsel. De regeringspartijen vinden dat mensen meer inspraak moeten hebben bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Volgens de partijen is de overstap vol risico’s en onzekerheden. Daarom moeten deelnemers het laatste woord hierover krijgen. NSC en BBB hopen met het amendement juridische conflicten te voorkomen.

Volgens NSC-leider Pieter Omtzigt kan het voorstel grote gevolgen hebben, maar heeft het pensioenstelsel dat ook. „Op dit moment wordt er 1500 miljard euro verspijkerd aan het pensioenstelsel zonder enige inspraak, collectief dan wel individueel, van de deelnemers.”

Ingrijpende gevolgen voorstel

De Raad van State buigt zich niet altijd over amendementen. Dit keer gebeurde dat wel, op verzoek van D66-Kamerlid Hans Vijlbrief. Hij wees op de mogelijk ingrijpende gevolgen van het voorstel voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waar jarenlang aan is gewerkt. D66 is zeer kritisch over de poging om nu nog zo’n grote wijziging aan te brengen, terwijl de nieuwe pensioenwet al ruim anderhalf jaar van kracht is en fondsen volop bezig zijn met de overgang.

De grote Nederlandse pensioenfondsen uiten ook hun zorgen over de aanpassingen.

„We zijn onaangenaam verrast dat in deze fase van de transitie naar de nieuwe regeling opnieuw spelregels ter discussie worden gesteld”, verklaarde bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)

Oordeel Raad van State

Nu laat ook de Raad van State geen spaan heel van het amendement van NSC en BBB. Het voorstel is volgens de RvS niet goed voorbereid. De gevolgen zijn „onvoldoende doordacht” en het voorstel brengt de solidariteit van het pensioenstelsel „ernstig in gevaar”.

Volgens de RvS verstoort het in ernstige mate het transitieproces en miskent de rol van de sociale partners. Het zal ook niet tot minder complicaties en juridische conflicten leiden zoals de indieners stellen. Ook zijn bij het wijzigingsvoorstel „de eisen van wetgevingskwaliteit onvoldoende in het oog gehouden.” De belangrijkste adviseur van het kabinet vindt het voorstel van NSC en BBB „onvoldragen”.

Vorige Volgende

Reacties