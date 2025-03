Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Proef met gereguleerde wiet gaat volgende maand de volgende fase in

Het is weer tijd voor de volgende stap van het wiet-experiment. Dat schrijven minister David van Weel (Justitie) en staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het experiment met gereguleerde wietteelt gaat op 7 april de volgende fase in.

Proef met gereguleerde wiet in overgangsfase

Op dit moment zit de proef nog in de overgangsfase, waarbij coffeeshops in bepaalde gemeenten zowel illegale als gereguleerde wiet mogen verkopen. Vanaf 7 april gaat de ‘experimenteerfase’ in, waarbij deze coffeeshops helemaal overstappen op wiet van gereguleerde telers.

„De afgelopen weken hebben meerdere coffeeshophouders aangegeven niet tevreden te zijn met het huidige aanbod van gereguleerde hennep- en hasjiesj”, schrijven de twee VVD-bewindspersonen. De ondernemers vonden dat er niet genoeg soorten hennep en hasj werden aangeboden, dat de kwaliteit van de hasj tekort schoot en dat de producten vaak zijn uitverkocht. De coffeeshophouders twijfelen daarom aan de volledige start van het experiment begin volgende maand.

Experiment doorzetten

De burgemeesters en het kabinet hebben besloten toch door te zetten. Op dit moment is er inderdaad nog niet genoeg legale hasj voorhanden, maar op 7 april is dat naar verwachting opgelost. „Daarmee is er voldoende hennep en hasjiesj om de coffeeshops in de deelnemende gemeenten te kunnen bevoorraden.”

Kamerleden van onder meer PVV en CDA vroegen dinsdag of het hele experiment niet van tafel kan. Daar willen Van Weel en Karremans niet in meegaan. De proef met wiet staat in de wet, en het past bij „behoorlijk bestuur en een betrouwbare overheid” om dat uit te voeren. De wietproef wordt al jaren voorbereid en is een aantal keer uitgesteld.

Effecten van blowen op je brein

Maar wat doet blowen nu echt met je brein? Amerikaanse onderzoekers analyseerden begin dit jaar de hersenen van duizenden jongvolwassenen tussen de 22 en 36 jaar. Wat bleek? Bij 63 procent van de zware cannabisgebruikers was er minder hersenactiviteit tijdens een taak die het werkgeheugen test. Het werkgeheugen is essentieel voor alledaagse dingen, zoals instructies opvolgen en problemen oplossen. Bij recente gebruikers was dat percentage zelfs 68 procent.

Vorige Volgende

Reacties