Oranjezondag gaat in op weigering lintjes voor COA-vrijwilligers door Faber: ‘Moest van Wilders’

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) weigert haar handtekening te zetten onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf mensen die zich vrijwillig voor het COA inzetten. Dat leverde gisteren een storm van kritiek, verbazing en ook bijval op. Talkshow De Oranjezondag ging op de situatie rond Faber in.

De vijf vrijwilligers waarover het gaat hebben zich bij onder meer het COA ingezet voor asielzoekers en vluchtelingen. Marjolein Faber kwam vorige week ook in het nieuws over asielzoekers. Toen ging het over een vernietigend oordeel over haar asielwetten.

Faber: ‘Hun werk staat haaks op mijn beleid’

„Hun werk staat haaks op mijn beleid”, laat Faber in een verklaring over de vrijwilligers die zij een lintje wil weigeren weten. „Ik sta voor een streng asielbeleid, want ik wil de instroom drastisch verlagen. En het aantal verblijfsvergunningen ook.”

Caroline van der Plas van BBB vroeg zich gisteren af of we misschien te maken hebben met een 1 april-grap. „En anders is het wel heel, heel erg triest.”

Faber kan voordrachten niet op eigen gezag tegenhouden

Voordrachten voor een lintje worden beoordeeld door het Kapittel voor de Civiele Orden, dat vervolgens advies uitbrengt aan de betrokken minister. „De adviezen van het Kapittel wegen zwaar”, staat op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Een minister moet met „gerichte argumenten” komen om ervan te kunnen afwijken. Faber kan de al goedgekeurde voordrachten niet op eigen gezag tegenhouden. Als zij er niet uitkomt met het Kapittel, beslist de ministerraad. Het Kapittel kan ook een andere bewindspersoon benaderen voor een handtekening.

🎗️ Zorgen om weigering De Kring van commissarissen van de Koning maakt zich zorgen over de weigering van asielminister Marjolein Faber (PVV). „Koninklijke onderscheidingen zijn geen politiek instrument”, waarschuwt René Paas commissaris van de Koning in Groningen. „Het niet ondertekenen van dergelijke voordrachten op basis van persoonlijke beleidsopvattingen kan de objectiviteit van het systeem ondermijnen en leidt tot ongewenste politisering. Wij roepen alle betrokkenen op om de bestaande procedures en criteria te respecteren en de toekenning van koninklijke onderscheidingen vrij te houden van politieke overwegingen. Dit is essentieel om de waarde en betekenis van deze onderscheidingen voor de samenleving te behouden.”

Bijval Wilders meteen op X

In talkshow De Oranjezondag ging Rutger Castricum gisteravond op de situatie in. „De commissaris van de Koningin gaat erover en ergens verderop moet de minister ook tekenen. Minister Faber weigert dat te tekenen en Geert Wilders tweet dan meteen heel druk dat het heel knap is. Want het is pamperen van asielzoekers.”

Rutger Castricum vindt het door Wilders’ bericht op X „meteen duidelijk van wie Faber niet mocht tekenen”. „Dat is namelijk Geert Wilders, dat bedenkt zij niet zelf. Absoluut, zo snel zo’n tweet en zo stellig. Het is weer die partijpolitiek, weer niet waar het land bij gebaat is. Wij vragen als land aan de mensen (de vrijwillgers, red.) om dat werk te doen, om die asielzoekers op te vangen. Dat heeft helemaal niets met politiek te maken. Het is een lege symboliek.”

Kijk hier de uitzending van De Oranjezondag terug:

