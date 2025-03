Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Weer ophef over seksuele voorlichting ‘Lentekriebels’, dit is er aan de hand

Wéér is er ophef over de Week over de Lentekriebels. Kennis- en expertisecentrum Rutgers spant een kort geding aan tegen de extreem-conservatieve stichting Civitas Christiana. Wat is er aan de hand?

De twintigste editie van de Week van de Lentekriebels begint volgende week maandag. Tijdens de jaarlijkse projectweek krijgen basisschoolleerlingen les over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Het lespakket heeft als uitgangspunt om kinderen op een positieve manier over relaties en seksualiteit te leren. Deelname aan de week is niet verplicht voor scholen.

De afgelopen jaren was er vaak ophef over de week en ging er nepnieuws rond. Uit onderzoek blijkt volgens Rutgers dat 9 op de 10 ouders voorstander is van verplichte relationele en seksuele voorlichting, terwijl 2 procent van de ouders tegen is. Seksuoloog Eveline Stallaart pleitte eerder tegenover Metro voor voorlichting van jongs af aan en raadt aan om voor iedere leeftijdscategorie een boek neer te leggen om problemen voor te zijn.

2023: meer ophef over ‘Lentekriebels’

In 2023 merkte het kenniscentrum dat er een stuk meer ophef was over de inhoud dan voorheen. „Foutieve berichten en nepnieuws dragen daaraan bij. Die hele onlinehetze is nieuw voor ons”, zei Luc Lauwers van Rutgers destijds.

Sommige ouders begonnen zich na onder meer (onjuiste) berichten op sociale media ongerust te maken over de inhoud van de voorlichtingslessen. Andere vaders en moeders vonden praten met hun kinderen over seksualiteit alleen hun eigen zaak en niet die van een ander, zoals een leerkracht.

Vooral lessen over het eigen lichaam en de vraag „in hoeverre een jongen een meisje mag worden en andersom” maakten veel los. Een ander verhaal dat rondging, was dat kinderen masturbatie aangeleerd zouden krijgen.

Op X (dat toen nog Twitter heette) ontstond een rel, en Forum voor Democratie en DENK stelden in de Tweede Kamer vragen over de campagne. Ook ging FvD online tekeer tegen Rutgers en de lespakketten en begon de partij een petitie „tegen de seksualisering van jonge kinderen”. Ook influencers zoals Kim Feenstra spraken zich uit tegen de themaweek.

2024: D66 botst met SGP en PVV over Lentekriebels

Vorig jaar verliep de campagne volgens Rutgers rustiger dan het jaar daarvoor, al was er nog steeds discussie. Zo botste D66 met SGP en PVV in een debat. Marijke Synhaeve (D66) verweet Civitas Christiana dat de stichting een „anticampagne vol valse beschuldigingen” voert.

Diederik van Dijk van de SGP vond dat Synhaeve critici onterecht wegzet als extreem en vindt dat ze bezwaren tegen de voorlichtingscampagne serieus moet nemen. „Laat een kind eerst maar eens kind zijn. Ze kunnen hun hele leven nog volwassen zijn”, zei ook Marjolein Faber (PVV), nu minister van Asiel en Migratie. Synheave noemde het „ronduit beschamend” dat partijen als SGP en PVV leraren wantrouwen op dit vlak.

2025: dagvaarding van Civitas Christiana

Eerder deze maand publiceerde Civitas Christiana, dat naar eigen zeggen „vecht voor de overwinning van de christelijke tradities, het gezin en de vrijheid van Nederland” en tegen „het oprukkende multiculturalisme, de genderideologie en de cultuur van de dood”, meerdere artikelen over de Week van de Lentekriebels.

Daarin schreef de stichting onder meer dat Rutgers geen bewijs levert voor de beschuldiging dat Civitas Christiana haat en leugens zou verspreiden. Ook publiceerde de stichting een artikel waarin staat dat kinderen tijdens de Lentekriebels-week te maken krijgen met zelfbevredigingslessen.

Eerder vandaag kwam naar buiten dat Rutgers Civitas Christiana heeft gedagvaard om „de aanhoudende leugens en laster” die de stichting zou verspreiden over de Week van de Lentekriebels. Rutgers had de stichting tot vanmiddag 13.00 uur de tijd gegeven om desinformatie vrijwillig te rectificeren. Maar die ging niet op het verzoek in, waarop een advocaat van Rutgers een kort geding heeft aangevraagd.

„We nemen deze juridische stappen, omdat we ouders en leerkrachten willen ondersteunen en desinformatie tegen willen gaan”, zei Rutgers. Civitas Christiana is volgens Rutgers een van de aanjagers van deze desinformatie.

‘Leugens, laster en desinformatie’

Adjunct-directeur Luc Lauwers noemt het onbegrijpelijk en zeer kwalijk dat de stichting scholen dwarszit. „Met leugens, laster en desinformatie staat deze extreem-conservatieve stichting de veilige, gezonde en gelukkige ontwikkeling van kinderen en jongeren in de weg”, vindt hij.

„Door kinderen thuis én via school van eerlijke en betrouwbare informatie te voorzien, leren ze dat hun lichaam van hen is”, stelt het kenniscentrum. „Ze ontwikkelen een positiever zelfbeeld, leren hun wensen en grenzen aangeven en deze bij anderen te herkennen en te respecteren. Dit zijn belangrijke levenslessen, waar ze nog hun hele leven profijt van hebben.”

„Iedereen heeft eigen perspectieven en normen en waarden, dat is een groot goed in een vrije democratie”, zegt Lauwers. „Maar bij leugens en laster trekken we een grens.”

Organisaties uit literaire wereld spreken zich uit

Verschillende organisaties uit de literaire wereld hebben zich uitgesproken tegen Civitas Christiana. Volgens de veertien partijen, waaronder de Auteursbond, de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en het Nederlands Letterenfonds, voert Civitas Christiana een „gerichte lastercampagne” tegen auteurs van kinderboeken.

„Ook dit jaar wordt deze belangrijke week overschaduwd door een gerichte lastercampagne van Civitas Christiana, vol gevaarlijke verdachtmakingen aan het adres van auteurs, hun boeken en de opzet van de week. Het is onaanvaardbaar dat schrijvers die werken aan een inclusieve kinderboekenwereld worden aangevallen.”

De organisaties uiten hun zorgen over een zogenoemd ‘zwartboek’ van Civitas Christiana, waarin tien kinderboeken zouden worden uitgelicht en ‘verdacht gemaakt’. Volgens geziningevaar.nl, een website van Civitas Christiana waar het boek te bestellen is, legt het Zwartboek Lentekriebels „de schokkende waarheid bloot over hoe Rutgers schoolkinderen seksualiseert van ons belastinggeld”.

