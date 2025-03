Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgelet! Je kan vanaf vandaag weer je belastingaangifte doen

Het kan weer: de belastingaangifte. Dit jaar gaat het om zo’n 9,4 miljoen mensen die aangifte moeten doen van hun inkomsten van vorig jaar. Het zijn 6,9 miljoen particulieren en 2,5 miljoen ondernemers.

De aangifteperiode loopt tot 1 mei, maar wie dat niet redt kan uitstel vragen.

Hulp bij de belastingaangifte

Om te helpen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is er naast de Belastingtelefoon voor het tweede jaar op rij de Belastingdienst-bus. Die staat deze maand op verschillende dagen in veertien gemeenten door heel Nederland, waaronder Middelburg, Haarlem, Winterswijk en Maastricht.

Medewerkers in de bus beantwoorden alleen algemene vragen, zegt de fiscus, maar ze kunnen wel doorverwijzen als er meer specifieke kwesties zijn. Ook bij belastingkantoren, bibliotheken en maatschappelijke instanties is gratis hulp te vinden.

Metro besteedde deze week ook uitgebreid aandacht aan de belastingaangifte, en vooral aan het geld dat je eventueel kunt terugkrijgen. Veel aftrekposten blijven namelijk onbenut, simpelweg omdat mensen niet weten dat ze er recht op hebben.

Vroege vogels

Vorig jaar kreeg de Belastingdienst in maart en april een recordaantal van 10,3 miljoen aangiften binnen. Dit jaar waren er ook al een hoop vroege vogels bij: Tussen middernacht en 07.00 uur kreeg de Belastingdienst al 85.000 aangiften binnen, 9000 meer dan vorig jaar op dat tijdstip.

Van die vroege vogels waren er al 35.000 actief tussen middernacht en 01.00 uur, 5000 meer dan vorig jaar. De eerste aangifte werd zelfs al geklokt na 4 minuten en 29 seconden.

Volgens de fiscus draaien de systemen voor de belastingaangifte „mooi en stabiel”.

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Reacties