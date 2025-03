Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yeşilgöz over toezegging 3,5 miljard voor steun Oekraïne: ‘Kan geen verrassing zijn’

De toegezegde steun van premier Schoof aan Oekraïne van 3,5 miljard, kan geen verrassing zijn voor de PVV en de BBB. Dat zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz in talkshow Buitenhof. Volgens haar stond het zelfs al in het regeerprogramma.

Afgelopen week reageerden minister Fleur Agema (PVV) en minister en vicepremier Mona Keizer (BBB) verbaasd op de toezegging van Schoof van voor 3,5 miljard. Beide ministers vinden dat de financiële steun aan Oekraïne onderdeel moet zijn van de onderhandelingen rond de Voorjaarsnota.

Steun Oekraïne ‘in eigen regeerprogramma’

„Dat we dit belangrijk vinden als VVD is voor niemand een verrassing, want we hebben de afgelopen jaren altijd gezegd: ‘De steun aan Oekraïne gaat door.’ Vervolgens heeft het kabinet in het eigen regeerprogramma opgeschreven: ‘Het gaat onverminderd door.’ Voor iedereen die zich afvraagt: wat betekent onverminderd? Dan weet je dat dat 3,5 miljard is.”

Voor Yeşilgöz was de discussie over de toezegging aan de steun aan Oekraïne vooral ‘Haags gedoe’. „Het ging meer over het proces, intern van het kabinet. Dat is hartstikke goed als daarover wordt gesproken, maar als het gaat over de veiligheid van Nederlanders, dan moet je dat niet vervolgens laten verzanden in een gesprek over Haags gedoe. Dan moet je dat met elkaar oplossen.”

Lastenverlaging

Volgens Wilders moet er eerst gekeken worden naar de lastenverlaging voor Nederlanders, voor hij zijn steun aan het bedrag voor Oekraïne wil toezeggen, zei hij afgelopen week in een debat.

Een ‘valse tegenstelling’, aldus Yeşilgöz. „Mensen die nu thuis kijken maken zich en zorgen over de veiligheid in ons land. (…) En tegelijkertijd willen ze hun boodschappen kunnen betalen, en hun energierekening. En die zorgen zijn ook reëel. Als politiek moet je zorgen dat je voor al deze zaken opkomt. En om dan te zeggen: ik ga de veiligheid van Nederlanders als een onderhandelingschip op tafel leggen, dat zou niet mijn stijl zijn. Ik vind dat je voor beide zaken kunt staan.”

„Je kunt het over allebei hebben, maar het is een feit dat we zonder veiligheid en zonder vrijheid niks zijn. En het is ook een feit dat wat er nu gebeurt in Oekraïne, en als het zou escaleren en Poetin trekt door voorbij Oekraïne dan hebben we echt een groot probleem in Nederland.”

Vorige Volgende

Reacties