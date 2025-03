Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer mensen hebben of willen noodpakket, zoveel dagen moet je zelfredzaam zijn

Er is momenteel veel onzekerheid en onrust in de wereld. Meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) heeft al een noodpakket of wil er eentje aanschaffen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 deelnemers van het Opiniepanel.

Voorbereiden op noodsituaties

Afgelopen najaar kondigden minister van Justitie en Veiligheid David van Weel en defensieminister Ruben Brekelmans aan dat ze plannen maken om de hele maatschappij voor te bereiden op noodsituaties.

Een noodsituatie kan bijvoorbeeld een grootschalige stroomuitval zijn. De gevolgen daarvan zijn groot: er is geen stromend water en je kunt je pinpas niet gebruiken. Het Rode Kruis waarschuwde al eens dat er door extreem weer noodsituaties kunnen ontstaan. In Nederland gebeurt dit steeds vaker, zoals een harde storm en veel regen of juist dagen van droogte en hitte. Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen, denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in Limburg in de zomer van 2021. Toen ontaardde noodweer in een ramp.

Zoveel mensen willen of hebben noodpakket

De panelleden van EenVandaag denken dat de kans op een grootschalige stroomuitval van meerdere dagen toeneemt. Vorige zomer achtte 34 procent die kans redelijk groot, nu is dat 42 procent.

Mocht het zover komen, zou de overheid dan snel paraat kunnen staan om te helpen? 29 procent verwacht van wel, 67 procent heeft er weinig of geen vertrouwen in. De twijfel zit ‘m in of de regering prioriteit geeft voor rampenbestrijding, en de vraag in hoeverre de overheid zelf nog kan functioneren onder zulke omstandigheden. Dat het huidige kabinet getekend wordt door relletjes, helpt voor de panelleden niet mee.

28 procent heeft een noodpakket in huis, vorig jaar was dat 22 procent. Het aantal mensen dat zo’n pakket wil aanschaffen, steeg van 20 naar 29 procent. Er zijn ook mensen die geen noodpakket hebben, en ook niet van plan zijn om er een in huis te halen. Vorig jaar was dat 54 procent, nu 39 procent.

🆘 Wat zit er in een noodpakket? In een noodpakket zitten spullen om een paar dagen te kunnen overleven in een noodsituatie. Bijvoorbeeld een zaklamp, contant geld, een radio op batterijen, langer houdbaar voedsel, water, toiletpapier, een EHBO-set, een reddingsdeken, een zakmes, kaarsen, zeep, tandpasta, een fluitje, desinfecterende handgel en waterdichte lucifers.

Uit de problemen blijven

Voor 30 procent is 2 à 3 dagen de maximale duur dat ze denken uit de problemen te kunnen blijven bij een stroomuitval. 36 procent denkt het een week te kunnen, 27 procent zelfs nog langer. Zo’n twee derde (65 procent) acht zichzelf redelijk tot heel goed in staat om het een week vol te houden bij een grote stroomuitval. Vorig jaar had nog 58 procent daar vertrouwen in.

Van Weel zegt vandaag in De Telegraaf dat iedere Nederlander zich bij een cyberaanval, een ramp die het land lamlegt of oorlog, 72 uur moet kunnen redden. Nederland volgt hiermee een Europees advies over het vergroten van weerbaarheid bij noodsituaties. Tot nu toe kregen Nederlanders het advies 48 uur zelfredzaam te zijn, bijvoorbeeld door voldoende eten en water in te slaan.

‘Inzet voor civiele weerbaarheid moet omhoog’

In de EU wordt meer geld voor defensie vrijgemaakt nu VS-president Donald Trump onder meer de steun voor Oekraïne blokkeert. „Maar de inzet voor civiele weerbaarheid moet nu in heel Europa met dezelfde snelheid omhoog”, zegt VVD-bewindsman Van Weel.

In De Telegraaf waarschuwt Van Weel ook dat snelle vrede in Oekraïne een veiligheidsrisico kan opleveren voor de rest van Europa. „Nu ligt de focus voor een groot deel op Oekraïne en hybride aanvallen die grotendeels gerelateerd zijn aan steun voor Oekraïne. Als de oorlog eindigt hebben ze hun handen vrij.”

Reacties