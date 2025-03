Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer Nederlandse dorpen lopen leeg, terwijl steden blijven groeien

Nederland wordt steeds stedelijker en dat is vooral te merken in de kleine dorpen. Terwijl grote steden blijven groeien, zien veel kleine dorpen hun inwonersaantallen kleiner en kleiner worden, zo concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In sommige dorpen verdwijnen voorzieningen zoals supermarkten en scholen, omdat er simpelweg te weinig mensen overblijven.

Dorpen lopen leeg

Uit cijfers van het CBS blijkt dat tussen 2011 en 2021 vooral de kleinste dorpen (met minder dan duizend inwoners) flink zijn gekrompen. In meer dan de helft van deze kernen nam het aantal inwoners af. Ook dorpen tot 5 duizend inwoners kregen te maken met krimp. Ter vergelijking: van de steden met meer dan 20 duizend inwoners kromp slechts 16 procent.

De oorzaak ligt vaak bij een combinatie van factoren, zo ziet het CBS. In kleine dorpen vertrekken meer mensen dan er nieuw bijkomen. Jongeren trekken weg voor werk of studie en keren niet altijd terug. Tegelijkertijd worden huishoudens gemiddeld kleiner, waardoor het inwonertal verder daalt. Dit heeft gevolgen voor de voorzieningen: minder inwoners betekent minder klanten voor winkels en minder kinderen voor scholen. Als die verdwijnen, wordt het dorp nog minder aantrekkelijk om in te wonen.

Leegloop meest merkbaar in Noord-Nederland

De leegloop is het meest merkbaar in het noorden van Nederland. In Groningen, Friesland en Drenthe kromp de bevolking in 67 procent van de kernen. Vooral in Oost-Groningen was de daling fors, soms met meer dan 10 procent in tien jaar tijd. In Drenthe trof de krimp niet alleen de kleine dorpen, maar ook grotere plaatsen zoals Emmen en Coevorden.

Toch zijn er ook dorpen die proberen de trend te keren. Door dorpscoöperaties, woningbouw en betere voorzieningen wordt geprobeerd nieuwe bewoners aan te trekken. Maar of dat daadwerkelijk zijn vruchten af gaat werpen, dat is volgens CBS nog niet te zeggen.

