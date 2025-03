Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer gokverslavingen onder jongeren: dit zijn klassieke signalen (en dit kun je doen)

Jongeren die hun geluk beproeven in het casino, raken steeds vaker in de problemen. Gokverslaving in ons land is een fors probleem, ziet bijvoorbeeld Holland Casino zelf. Er zijn een aantal klassieke signalen die op een gokverslaving duiden. Metro spreekt met Floor van Bakkum van Jellinek (verslavingshulp) over de vraag: wat kun je als ouders en vrienden doen als je die signalen opmerkt?

Holland Casino zag het aantal preventiegesprekken over gokverslaving in een jaar tijd met ruim 8 procent stijgen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, zo denkt men. Verslavingskliniek Jellinek trekt aan de bel: steeds meer jonge gokkers belanden in serieuze geldproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van het PowNed-programma Het Misdaadbureau, dat vanavond om 19.00 uur wordt uitgezonden op NPO Radio

Klassieke signalen gokverslaving

Holland Casino voerde afgelopen jaar meer dan 5500 gesprekken met spelers die mogelijk een gokprobleem hebben. Opvallend: één op de drie waarschuwingen ging naar een speler tussen de 18 en 24 jaar. De klassieke signalen? Boos of geïrriteerd reageren, de tijd compleet vergeten en steeds minder sociale contacten onderhouden. In 2024 werd dit zorgwekkende gedrag bijna 3600 keer gemeld door casinomedewerkers, een stijging van ruim een derde ten opzichte van vorig jaar.

Hoe ernstig een situatie kan zijn, vertelde een ex-gokverslaafde onlangs aan tv-programma Nieuws van de Dag. „Ik heb een ton uitgegeven.”

Ingrijpen bij signalen gokverslaving

Jellinek bevestigt de trend. „Jongeren zien (online) gokken als een manier om snel geld te kunnen verdienen. We maken ons daar zorgen over”, aldus een woordvoerder. „We moeten veel eerder ingrijpen op het moment dat mensen de eerste signalen van een gokverslaving laten zien.” Afgelopen zomer kwamen er ook al alarmerende cijfers over mensen met een gokverslaving naar buiten.

Klinisch psycholoog Paul van Deun vertelde onlangs aan Metro waarom de ene mens verslaafd raakt (gokverslaving of iets anders) en een ander niet. „In de mens zit van nature een kwetsbaarheid: dopamine”, zei hij toen.

🎰 Gokken in Nederland 65 van de 100 Nederlanders (vanaf 16 jaar) hebben in het laatste jaar minstens één keer gegokt. Als we loterijen niet meetellen, gaat het om 34 van de 100 Nederlanders. Van de 100 gokkers, speelden er 31 in een casino of gokhal. Jongeren tussen de 18 en 34 gokken in ons land vaker dan oudere generaties. Bron: Jellinek

Wat kun je doen?

Floor van Bakkum is Manager Preventie bij Jellinek en vertelt aan Metro wat bijvoorbeeld ouders en vrienden kunnen doen als zij de klassieke signalen van een gokverslaving bij een jongere oppikken. Medewerkers van Holland Casino hebben er ongetwijfeld een getraind oog voor, maar hoe kun je het thuis of in je vriendenkring aanpakken?

Van Bakkum: „Een persoon met een gokverslaving doet echt z’n best om de verslaving te verbergen. Maar een duidelijk signaal is dat zij geld nodig hebben om te gokken. Ze betalen rekeningen niet of lenen vaak geld. Je kunt daar naar vragen en doorvragen waarom diegene er financieel niet uitkomt.”

Een tweede signaal is dat iemand er met z’n hoofd telkens niet bij is, afspraken vaak afzegt en een studie bijvoorbeeld verwaarloost. Van Bakkum: „En je kunt depressiviteit of somberheid constateren.”

Begripvol zijn helpt in een gesprek

Je moet dan echt en op een goede manier het gesprek aangaan, vindt Van Bakkum. „De oorzaak kan natuurlijk ook iets heel anders zijn dan een gokverslaving. Toon in ieder geval interesse, vraag wat iemand toch telkens aan het doen is. Geïnteresseerd zijn is beter dan heel controlerend het gesprek aangaan. Iemand met een gokverslaving loopt daar waarschijnlijk al lang mee rond. Die voelt zich schuldig en schaamt zich. Een goed gesprek kan voor die persoon een hele opluchting zijn. Wees daarbij in elk geval begripvol. Dat werkt veel beter dan vragen ‘waarom iemand zo stom heeft kunnen zijn’.”

Floor van Bakkum heeft enkele tips, voor mensen met een gokverslaving, maar ook voor hun naasten, over waar zij terecht kunnen. „Jellinek heeft een speciale website, Zelfhulpgokken.nl. Natuurlijk kun je contact opnemen met Jellinek, wij opereren regionaal (locaties zijn te vinden in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Amstelveen en Hilversum, red.). Landelijk kun je terecht bij Loket Kansspel, ook midden in de nacht.”

