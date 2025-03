Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man besmet met tropische ziekte zet Heemskerk op scherp: ‘Oranje pakken, wijk afgezet’

Ooit gehoord van lassakoorts? Een wijk in het Noord-Hollandse Heemskerk is er gisteren mogelijk voor afgezet. Daar meldde een man zich namelijk bij een huisartsenpraktijk en men vreesde dat hij een zeer besmettelijke tropische ziekte bij zich droeg.

Onder meer De Telegraaf en NH Nieuws schrijven over de 37-jarige man. De huisartsenpraktijk werd afgesloten en onder quarantaine geplaatst. Ambulancemedewerkers in speciale pakken hebben ook de man in quarantaine geplaatst en meegenomen naar het ziekenhuis.

👇 Actuele update: geen besmettelijke ziekte Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar de man gisteravond werd opgenomen, heeft bekendgemaakt dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat. Wat zijn ziekte wel is, is niet naar buiten gebracht. „Maar het is goed te behandelen.”

De 37-jarige man zou in een ‘tropenland’ in West-Afrika zijn geweest en ernstig ziek zijn geworden, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH Nieuws. Hij ging gisteren naar de huisarts omdat hij zich onwel voelde. De dokter sloeg direct alarm.

Voor de patiënt rukte het speciaal ambulanceteam voor gevaarlijke stoffen en besmettelijke ziekten uit. Leden van dit HART-team (Hazardous Area Response Team) van Ambulance Amsterdam konden in beschermende oranje pakken hulp verlenen en brachten de man ‘ingepakt’ op een brancard naar een ziekenhuis. De wijk werd urenlang grotendeels afgegrendeld.

Huisartsenpraktijk Heemskerk in quarantaine na besmette patiënt

Nog vijf andere mensen zijn gisteren met de man in aanraking geweest in de praktijk en moesten daarna in quarantaine blijven. Volgens de woordvoerder gaat het om twee ambulancemedewerkers en enkele medewerkers van de praktijk. Aan het einde van de avond mochten ze naar huis. Vandaag worden ze door de GGD (de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst in Nederland) gebeld om te kijken of ze klachten ontwikkelen.

Lassakoorts

Hoewel sommige media schrijven dat de tropische ziekte nog niet bekend is, schrijft onder meer De Telegraaf dat het mogelijk om lassakoorts zou gaan.

Lassakoorts is een acute virale ziekte die door knaagdieren op mensen wordt overgedragen. De ziekte komt vaker voor in West-Afrika. Lassakoorts is zeer besmettelijk. Eerste symptomen van lassakoorts zijn: koorts, hoofdpijn, spierpijn en onwelbevinden. Volgens het RIVM komt in Nederland de ziekte zelden voor. De afgelopen veertig jaar is de ziekte drie keer vastgesteld bij mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt.

