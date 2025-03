Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgelet! Vanavond kans op een extra rode zonsondergang door Saharazand

Je ‘moet’ (of wil, misschien wel) vanavond even goed opletten, want de kans op een extra mooie én rode zonsondergang zit er dik in. Weeronline verwacht dat een hoop Saharazand ons land vanavond weer bereikt.

Maar… het Saharazand brengt niet alleen een mooie zonsondergang met zich mee, waarschuwt het meteorologiebedrijf. Auto’s, zonnepanelen en tuintafels kunnen ‘s nachts en zaterdag overdag vies worden.

Saharazand

In het zuiden kan ‘s nachts regen vallen en zaterdagochtend kan er ook in andere regio’s sprake zijn van regen. Daardoor komt het Saharazand naar beneden. Bovendien is het al weken erg droog en moeten weggebruikers oppassen voor gladheid.

„Doordat de regen mengt met vuilresten op de weg, kan een slijmerige laag ontstaan op het wegdek”, aldus Weeronline. Als het harder regent, wordt het vuil van de weg gespoeld en verdwijnt het gevaar.

Hoe komt Saharazand hier terecht?

Metro schreef begin deze maand nog over het fenomeen van Saharazand. Want hoe komt dit zand uit de Afrikaanse woestijn helemaal hier terecht?​ De naam zegt het eigenlijk al: Saharazand bestaat uit uiterst fijne zand- en stofdeeltjes afkomstig uit de Sahara, de grootste woestijn ter wereld.

Wanneer er in dit gebied sterke winden of zandstormen optreden, worden deze deeltjes tot kilometers hoog de atmosfeer ingeblazen. Afhankelijk van de windrichtingen kunnen deze stofwolken vervolgens duizenden kilometers afleggen en zelfs Nederland bereiken.

Pollen en hooikoorts

Weeronline ziet nu al vieze auto’s. Dat komt niet door het Saharazand, maar door pollen. Dit is vooral op donkere auto’s goed te zien. De pollen zorgen voor nog meer problemen, waaronder hooikoorts.

En momenteel is het even extra afzien voor hooikoortspatiënten, want drie van de voorgeschreven anti-allergiemedicijnen kunnen op dit moment niet geleverd worden. Dat blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van cijfers van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Het gaat in dit geval om de anti-allergiemedicijnen desloratadine en rupatadine en promethazine.

Gelukkig is er in sommige gevallen nog wat te doen aan hooikoorts, zonder medicijnen. Zo kun je de buitenlucht in de namiddag en avond het beste even vermijden. Als je op pad gaat, doe dat dan ‘s ochtends. Dan is het gras nog nat en komen er dus minder pollen vrij.

