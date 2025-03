Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Identiteit verdachte steekpartij Amsterdam lastig vast te stellen

De politie is langer bezig met het vaststellen van de identiteit van de man die wordt verdacht van de steekpartij van donderdag in Amsterdam. Er is een „mogelijke identiteit” bekend, maar de man heeft „een verscheidenheid aan documenten”, meldt de politie. Meer informatie over de identiteit van de man volgt pas als die met zekerheid is vastgesteld.

Over zijn motief is nog niets te zeggen, aldus de politie. Dat wordt nog onderzocht.

Hij had zich op 26 maart ingeschreven in een hotel in Amsterdam. Daar heeft de politie donderdag ook onderzoek gedaan.

Medische zorg

De verdachte is na behandeling in het ziekenhuis overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting in Scheveningen. Hij had een verwonding aan zijn been. De Scheveningse gevangenis is de enige waar ook medische zorg kan worden geboden.

Volgens de politie gebruikte de verdachte verschillende messen en stak hij daarmee op zijn slachtoffers in, ogenschijnlijk willekeurig. Vijf mensen raakten gewond: een 67-jarige vrouw en een 69-jarige man uit de VS, een 26-jarige man met de Poolse nationaliteit, een 73-jarige vrouw uit België en een 19-jarige vrouw uit Amsterdam. Het Poolse slachtoffer van 26 jaar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

ANP

