Hond verplicht aan de lijn vanwege de wolf: 5 vragen en antwoorden

Na meerdere incidenten met de wolf gaat de aanlijnplicht voor honden op de Utrechtse Heuvelrug op meer plekken gelden. ‘Hond verplicht aan de lijn’ gaat morgen in. Hoe zit dat precies en waar moeten mensen die met de hond wandelen zich aan houden? Vijf vragen en antwoorden daarover.

Vooropgesteld: in andere natuurgebieden in Nederland geldt de regel door de aanwezigheid van de wolf (nog) niet. Duidelijk is wel dat de wolf in ons land steeds meer voorkomt. Metro schreef eerder al een artikel over wat je moet doen als je de wolf in de natuur zomaar tegenkomt.

Hond verplicht aan de lijn vanwege wolf

1. Waar geldt de aanlijnplicht en waarom?

Honden moeten vanaf 15 maart aan de lijn lopen in alle bosgebieden die grenzen aan de Leusderheide. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, de provincie Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de gemeente Zeist hebben daartoe besloten na unaniem advies van wolvenexperts. Deze dierendeskundigen zien de aanlijnplicht als een manier om incidenten tussen wolf, hond en mens zoveel mogelijk te voorkomen. De jaarlijks terugkerende maatregel geldt tot 15 september.

Een BBB-statenlid van de provincie Gelderland deed in januari overigens nog een oproep de wolf in het Heuvelruggebied te mogen afschieten (zie onderstaande video van Nieuws van de Dag). Aan de oproep is tot nu toe nog geen gehoor gegeven.

2. Hoe zat het tot nu toe dan met de aanlijnplicht voor honden?

De Leusderheide is de kern van het leefgebied van wolven op de Utrechtse Heuvelrug. Op landgoed Den Treek en in grote delen van het gebied daaromheen geldt het hele jaar door al een aanlijnplicht. Die maatregel wordt nu dus uitgebreid naar de bosgebieden van Zeist en Austerlitz. Daar zitten tussen half maart en half september mogelijk wolvenwelpen. De Leusderheide zelf is militair oefenterrein en niet toegankelijk voor publiek.

3. Hoe lang moet de hondenlijn zijn en krijg ik een boete als ik de hond niet aanlijn?

De lengte van een lijn mag maximaal 10 meter zijn. Zo houden honden voldoende bewegingsvrijheid, maar blijven ze toch dicht bij hun eigenaar, mocht een wolf zich aandienen.

„Zowel de terreinbeherende organisaties, de gemeente als de provincie begrijpen dat deze tijdelijke aanlijnplicht voor hondenbezitters als een ingrijpende maatregel kan voelen”, zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw). „En natuurlijk zal dit wennen zijn en zal niet iedereen meteen op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Daarom wordt er de komende zes weken alleen gewaarschuwd en nog niet direct beboet wanneer er toch loslopende honden in het gebied aangetroffen worden.”

4. Buiten de regel om: wat zijn verder adviezen over de wolf?

Voor alle andere gebieden in de provincie Utrecht waar honden los mogen lopen, wordt hondenbezitters geadviseerd hun huisdier toch aan de lijn te houden. Voor dit aanlijnadvies is gekozen om incidenten met de wolf en verstoring van dieren in het broedseizoen te voorkomen.

Ook het advies voor kinderen is aangepast. Tot nu toe gold het advies niet met kleine kinderen de bossen op de Utrechtse Heuvelrug in te gaan. De wolf die eerder voor ongewenste situaties zorgde, vertoont dat gedrag al enkele maanden niet meer. Daarom adviseert de Zoogdiervereniging nu situaties te voorkomen waarin kinderen tot 10 jaar alleen in het bos zijn en adviseren ze altijd op de paden en als groep bij elkaar te blijven.

5. Sloeg de wolf in het bewuste gebied al toe?

Vorig jaar zomer werd Den Treek wekenlang deels afgesloten, nadat een wolf eerst een hondje had meegenomen en later een meisje had gebeten. Verder zocht een wolf meerdere keren contact met honden.

