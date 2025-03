Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vijf jaar na corona noemt Halsema de avondklok ‘onverantwoordelijk’

Vijf jaar na het uitbreken van de coronapandemie, noemt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema de avondklok die tijdens corona in was gevoerd „onverantwoord”. Ook geeft ze toe dat ze twijfelde of ze de maatregel wel moest uitvoeren.

`„Ik vond dat een disproportionele maatregel, die met name jongeren en alleenstaanden raakte”, zegt de burgemeester tegen AT5. Hoewel ze haar bezwaren tegen de avondklok binnenskamers „luid en duidelijk” liet horen, heeft ze de maatregel wel gehandhaafd.

Halsema blikt terug op corona

Halsema geeft aan „enorm” getwijfeld te hebben. „Komen we in opstand? Voeren we het niet uit?” Maar ze zag in dat het „nogal wat is” om “als lokaal bestuurder het nationaal gezag terzijde te schuiven”. Volgens de burgemeester zou ze daarmee ook het verkeerde voorbeeld hebben gegeven. „Je wil tegelijkertijd dat mensen de wet volgen, dan moet je zelf ook de wet volgen.”

Bovendien stond de legitimatie van de maatregelen volgens Halsema destijds al zo ter discussie dat het nationaal gezag het „echt moeilijk” had. Ze achtte het daarom onverantwoord om dat vanuit lokaal bestuur te ondermijnen, aldus Halsema tegen de Amsterdamse stadszender.

Nederland niet klaar voor nieuwe pandemie

Dit jaar wordt er veel teruggeblikt op het uitbreken van de pandemie. Maar vooruitgekeken, dát wordt er nog niet echt, zo bleek vorige maand. De angst voor een nieuwe pandemie is er bij sommigen nog steeds, maar volgens artsen en kamerleden zijn we daar allesbehalve op voorbereid.

Tijdens de coronaperiode was er een gebrek aan ic-capaciteit. Daarom zouden we opschalen, maar daar blijkt niets van terechtgekomen te zijn. „De ambitie na de coronaperiode was om de ic-capaciteit heel erg uit te breiden. We moesten naar 1150 ic-bedden, maar inmiddels zitten we onder het niveau van voor corona, op ongeveer 850 bedden. Dat is niet voldoende voor een simpele griepepidemie, laat staan voor een pandemie zoals corona”, zei Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor CDA tegen RTL.

