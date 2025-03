Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woningen en winkels in centrum Arnhem verloren in brand, 60 tot 80 mensen opgevangen

De zeer grote brand in het centrum van Arnhem heeft acht tot tien winkels verwoest, meldt een woordvoerder van de brandweer. „Ook de woningen erboven, tussen de 25 en de 30, beschouwen we als verloren. Het gaat om mooie, oude panden.”

Het vuur is ontstaan in de Varkensstraat. Zestig tot tachtig mensen zijn opgevangen na de grote brand. Het gaat volgens de gemeente om „betrokkenen en omwonenden”. Ze zijn naar een aparte locatie gebracht, „ze zitten met koffie in een warme ruimte”. De gemeente wil niet zeggen welke plek dit is.

Volgens de gemeente is de brandweer „druk bezig om de situatie definitief onder controle te krijgen”. Of er gewonden zijn gevallen, wil de gemeente niet zeggen. Locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp is aanwezig in het centrum.

