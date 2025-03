Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gen Z ziet social media steeds meer als belangrijke nieuwsbron

De (online) krant, de televisie of de radio? Nee, social media is voor één op de acht Nederlanders tegenwoordig de belangrijkste nieuwsbron. Onder Gen Z is dat zelfs drie op de tien.

Dat blijkt uit het Nationaal Social Media Onderzoek 2025 van Newcom, het grootste en langstlopende onderzoek naar socialmediagebruik in Nederland.

Social media favoriete mediakanaal van Gen Z

Over de hele linie is en blijft de televisie nog altijd het populairste mediakanaal, ook in 2025, maar er is een duidelijke verschuiving te zien bij jongere generaties. Voor Gen Z is social media het favoriete mediakanaal, gevolgd door streamingdiensten.

Newcom concludeert op basis van de onderzoeksresultaten dat social media tegenwoordig niet alleen maar een plek zijn voor entertainment en sociale interactie, maar dus ook een belangrijke nieuwsvoorziening vormen.

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dat social media hen helpt om beter geïnformeerd te zijn over de actualiteit. Voor jongeren is de impact nog groter: drie op de tien Gen Z’ers zien social media als hun belangrijkste nieuwsbron. Driekwart vindt zelfs dat het hen helpt om beter op de hoogte te zijn van de actualiteit.

Eindeloos scrollen

Het onderzoek van Newcom komt nog geen twee maanden nadat de GGD en het RIVM met het alarmerende nieuws kwamen dat jongeren tegenwoordig nog maar moeilijk hun telefoon weg kunnen leggen.

„In apps als TikTok kun je eindeloos doorscrollen. Dankzij algoritmes krijg je berichten te zien die aansluiten bij jouw interesses. Dat is heel belonend”, verklaarde gedragswetenschapper Loes Pouwels van de Radboud Universiteit eind januari aan Metro.

D66-Kamerlid Hanneke van der Werf, die zich inzet voor een minimumleeftijd op sociale media net zoals in Australië, drukte zich vorig jaar in soortgelijke bewoordingen uit. Volgens Van der Werf zijn „jongeren zijn niet opgewassen tegen de verslavende algoritmes van apps als TikTok, YouTube, Snapchat en Instagram”. Ook psycholoog Thijs Launspach zegt dat we verslaafd gemaakt worden. „Ons brein is gehackt.”

Reacties