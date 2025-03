Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel betaal je gemiddeld bij de dierenarts

Wie een huisdier heeft, moet tegenwoordig een stuk dieper in de portemonnee graaien. De tarieven voor de dierenarts zijn in vijf jaar met 40 procent gestegen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door Huisdierenverzekeringen.nl, dat de tarieven van enkele standaardingrepen van ruim 220 dierenartsen met elkaar vergeleek. Opvallend vonden zij dat steeds minder dierenartsen de tarieven op hun website publiceren.

Vorig jaar klonken er ook al geluiden dat de kosten voor behandelingen bij de dierenarts de pan uit de rijzen. Steeds meer honden en katten worden verwaarloosd, omdat hun baasjes de hoge dierenartskosten niet meer kunnen betalen. Uit een enquête van consumentenprogramma Kassa bleek in 2022 al dat 34 procent van de ondervraagden moeite heeft de medische kosten voor hun dier te betalen.

Dit kost de dierenarts in Nederland

Een consult voor hond of kat kost in Nederland inmiddels gemiddeld 51,28 euro. Dat is 5 procent meer dan vorig jaar en 40 procent meer dan in 2020. Een dierenartsconsult is bijna 15 euro duurder geworden dan vijf jaar geleden. Dat komt neer op een prijsstijging van 39 procent. Een castratie of sterilisatie is in dezelfde periode ook zo’n 4 procent duurder geworden.

Behandeling Laagste tarief* Gemiddeld Hoogste tarief* Consult (15 min.) 34,90 euro 51,28 euro 66,05 euro Castratie hond (8 kilo) 151,90 euro 236,34 euro 360,99 euro Sterilisatie poes 122,34 euro 185,12 euro 274,44 euro * het gemiddelde van de vijf laagste en vijf hoogste tarieven uit de steekproef

Prijzen verschillen per dierenarts

De prijzen kunnen wel flink per dierenarts verschillen. Bij de ene dierenarts kan de rekening twee keer zo hoog zijn als bij de andere, voor dezelfde ingreep. Dat ligt bijvoorbeeld aan waar iemand woont. Met name Amsterdamse huisdiereigenaren moeten flink de portemonnee trekken na een dierenartsbezoek. In de hoofdstad ligt het gemiddelde tarief voor een consult op 62,95 euro. Dat ligt bijna een kwart boven het landelijk gemiddelde.

🐱 Waarom verschillen de prijzen per dierenarts? In een reactie op Kamervragen hierover gaf demissionair minister Piet Adema vorig jaar aan dat er in Nederland sprake is van een vrije markt. Dit is afgesproken in Europese Wetgeving. Dierenartsen mogen dus zelf bepalen hoeveel geld ze vragen voor een consult. De hoogte van de prijs heeft te maken met diverse factoren, zoals deskundigheid, specialisatie, apparatuur, locatie en het diersoort. Ook het laboratoriumonderzoek, de dag (het weekend is duurder) en het salaris kunnen worden doorberekend in het tarief. Het specialisme speelt ook een rol: hoe specialistischer de dierenarts, hoe hoger het tarief.

Ook opvallend is het verschil met de tarieven in België. Daar betaalt men gemiddeld zo’n 20 procent minder dan bij ons. Zelfs het tarief van de duurste Vlaamse dierenarts uit het onderzoek ligt nog onder het Nederlands prijsgemiddelde.

Reacties