Gemeenten zijn communicatie Marjolein Faber zat: ‘Het gaat supermoeizaam’

De onvrede richting asiel- en migratieminister Marjolein Faber zwelt de laatste tijd aan. Ditmaal komt de kritiek uit de hoek van gemeenten, die vinden dat zij niet goed communiceert.

Fabers ministerschap wordt tot dusver getekend door relletjes. Vorige maande leidde de debatstijl van Faber en haar mededeling aan de pers dat ze een kritisch advies van de Raad van State terzijde legt, tot veel irritatie bij oppositiepartijen.

Ook de uitspraken van Faber over de Oekraïense president Zelensky, die volgens haar niet democratisch verkozen zou zijn, vielen in slechte aarde in Den Haag.

Klachten over communicatie Faber

Gemeenten vinden dat Faber nauwelijks met hen communiceert. „Als de minister aangeeft dat de opvang soberder moet, dan valt daar met de gemeenten over te spreken, maar zeg dan wel hoé. Als dat antwoord uitblijft, dan ga je speculeren. Eén tandenborstel per gezin, een maaltijd minder? We weten niet altijd waar we aan toe zijn bij deze minister”, zegt de Kampense burgemeester Sander de Rouwe, en lid van de VNG-Asielcommissie, in WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1.

„Sinds haar aantreden is er 2 à 3 keer contact geweest tussen haar en de VNG en de provincies. Dat was kort en ‘meedelerig’, er kwamen wel mededelingen, maar de dialoog ontbrak echt.” Er klinken geluiden dat het de laatste tijd iets verbeterd is. „Dat klopt denk ik wel. Ik hoor dat er nu vaker uitnodigingen zijn naar burgemeesters om bij te praten met een broodje of een lunch.”

De Rouwe denkt dat dit een „goede beweging” is. „We hebben elkaar nodig. De gemeenten staan op dit moment met de voeten in de klei en hebben veel te doen met de opvang. Het gebeurt in de gemeenten, dichtbij de samenleving, daar staan wethouders, burgemeesters en raadsleden dichterbij dan deze minister. Alles wat deze minister wil, kán, maar de uitvoering vindt lokaal plaats. Dan heb je het overleg met de gemeenten nodig.”

De gemeenten willen duidelijkheid, stelt hij. „Er zijn best wel veel problemen in de opvang. Dat heeft te maken met eerdere Haagse besluiten, om snel af te schalen zodra er even wat minder instroom was. Meerdere rapporten hebben aangegeven: doe dat nou niet.”

‘Contact helemaal verdwenen’

Annemieke Schakelaar, verslaggever en presentator van Omroep Gelderland, herkent de kritiek. „Onze waarnemend commissaris van de Koning zegt: het contact met het huidige kabinet en de huidige minister is helemaal verdwenen. Dan kom je natuurlijk niet makkelijk verder. Met de vorige minister, Eric van den Burgh, hadden ze veel contact over hoe ze het met zijn allen gingen oplossen.”

Ze vertelt dat veel burgemeesters in de regio wachten op oplossingen. „Wat gaan we nu doen? Het gaat supermoeizaam. Er zijn in Gelderland al acht gemeenten die protest aangetekend hebben, van: op deze manier kunnen we niet met elkaar overleggen.”

Maar waarom gaat het eigenlijk zo moeizaam? „In interviews met mij zegt Faber dat ze van controverse en confrontatie houdt”, vertelt Schakelaar. „Wat ze in Gelderland deed, is heel vaak de knuppel in het hoenderhok gooien en iets zeer confronterends melden. Een opvallend plan of iets zeggen wat niet kan en dan kijken wat er ontstaat. Als minister kun je daar niets mee, met die stijl. Je zult op een andere manier dingen voor elkaar moeten krijgen. Dat is een enorme omslag. De vraag is in hoeverre ze daartoe in staat is en daarbij geholpen wordt. Dat geldt natuurlijk voor Geert Wilders en de PVV net zo. Er zijn veel mensen die achter die plannen staan, maar je zult wel moeten samenwerken en water bij de wijn moeten doen om die plannen tot uitvoering te brengen.”

