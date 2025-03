Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Binnenkort explosieve stijging benzineprijs: ‘Kabinet moet ingrijpen voordat benzine onbetaalbaar wordt’

Als het kabinet niet ingrijpt, komt er een „explosieve stijging van de benzineprijzen” aan, waarschuwen meerdere partijen. Benzine zou hierdoor ‘onbetaalbaar’ kunnen worden.

Tanken was de laatste tijd weer wat goedkoper dan voorheen. Dit komt vooral door een goedkopere dollar, waardoor olie minder duur is voor Europese kopers.

Volgend jaar is de situatie waarschijnlijk minder florissant. Een liter benzine wordt bijna 26 cent duurder als er niet wordt ingegrepen, meldde het Algemeen Dagblad op basis van uitspraken van minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat). Ook in de jaren daarna gaat de prijs verder omhoog.

Een eerdere accijnsverlaging uit 2022, om automobilisten tegemoet te komen vanwege de dure brandstof, wordt dan naar verwachting teruggedraaid. De duurdere brandstof zet de coalitie voor een nieuw probleem. Het terugdraaien van de brandstofkorting kost 1,6 miljard euro.

🚗 Accijnsverlaging De verlaging bedraagt per liter voor ongelode benzine 17,3 cent, voor diesel 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent.

BETA pleit voor ingrijpen hoge benzineprijs

Het kabinet moet snel ingrijpen om te voorkomen dat benzine in januari voor veel mensen onbetaalbaar wordt, zegt Martin van Eijk, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA).

„Voor automobilisten is dit niet te doen. En het verschil met de buurlanden wordt volgend jaar zo groot dat de grenspomphouders in ieder geval de nek omgedraaid wordt. Wij zijn dan 40 tot 50 cent per liter duurder”, zegt Van Eijk. „We pleiten in ieder geval voor het behoud van de accijnsverlaging.”

‘Auto geen luxe, maar noodzaak’

Ook de ANWB wil dat de eerdere regeling om accijnzen op autobrandstoffen te verlagen, volgend jaar wordt verlengd. „De accijnskorting was ingevoerd om stijgende brandstofprijzen te compenseren. Die korting is nog steeds nodig en gerechtvaardigd”, zegt een woordvoerster van de ANWB.

„Wij zien steeds meer dat de betaalbaarheid van autorijden onder druk staat. Heel veel mensen in onder meer landelijke gebieden hebben hun auto echt nodig. Het is geen luxe om een auto te hebben, maar een noodzaak”, vervolgt ze. Voor die mensen is betaalbaarheid essentieel.

Zij benadrukt dat Nederland in Europa koploper is op het gebied van accijns. „We zijn ook het enige land dat indexeert, dus de accijnzen steeds verder omhoog laat gaan.” Een CO2-heffing maakt autobrandstof volgens haar straks nog duurder. „Wij staan achter de transitie naar elektrisch rijden, maar de realiteit is dat op dit moment veruit de meeste mensen nog in een brandstofauto rijden”, besluit de zegsvrouw.

BOVAG pleit voor meerjarig plan

BOVAG waarschuwt ook dat autorijden onbetaalbaar dreigt te worden. De benzineprijs is een grote zorg, en „niet alleen na het verdwijnen van deze accijnskorting, er komt namelijk meer op ons af in de toekomst”.

„BOVAG roept het kabinet dan ook op om met een toekomstbestendig, meerjarig plan te komen, zodat iedereen die afhankelijk is van de auto weet waar die aan toe is en mobiliteit betaalbaar blijft voor iedereen. Het is nu aan het kabinet om die stap te zetten.”

