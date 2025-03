Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In hoeverre is er in Nederland draagvlak voor de steun aan Oekraïne en voor een Europees leger?

Premier Dick Schoof maakte vorige week tijdens een debat – volgens sommigen onverwacht – het bedrag voor steun aan Oekraïne in 2026 bekend: 3,5 miljard euro. Een motie van de VVD om steun hiervoor uit te spreken, haalde een ruime Kamermeerderheid, maar coalitiepartijen BBB en PVV stemden tegen. Wat vindt de gemiddelde Nederlander van de steun aan Oekraïne eigenlijk? Is er draagvlak?

RTL Nieuws peilde deze vraag over de 3,5 miljard euro (die volgens Dilan Yeşilgöz van de VVD voor PVV en BBB „helemaal geen verrassing kan zijn”). 66 procent van de Nederlandse kiezers is voorstander van de 3,5 miljard euro namens ons land voor Oekraïne.

40 procent PVV’ers voor steun aan Oekraïne

Vooral VVD-stemmers vinden het geld voor Oekraïne een goed idee (83 procent). PVV’ers zien het het minst zitten, maar nog altijd vindt 40 procent het een goed idee. Het draagvlak onder mensen die eerder NSC stemden is 71 procent, bij BBB-kiezers ligt het 1 procent lager. Gijs Rademaker, die voor RTL peilde: „Geert Wilders heeft een probleem. Zelfs hierover is zijn achterban diep verdeeld.”

👇 Van der Plas en Wilders willen uitleg Partijleiders Caroline van der Plas van de BBB en Geert Wilders van de PVV voeren vandaag een gesprek met premier Dick Schoof over de steun voor Oekraïne van 3,5 miljard euro die hij deze week volgens hen onverwacht bekendmaakte. Van der Plas vindt het niet kunnen dat meerdere coalitieleiders en kabinetsleden verrast waren door de mededeling. De mededeling van Schoof zorgde voor wrijving in het kabinet en de coalitie. Vicepremiers Fleur Agema (PVV) en Mona Keijzer (BBB) zeiden vrijdag voor de ministerraad dat Schoof hen niet vooraf op de hoogte had gebracht van zijn plan.

Wat vinden ‘we’ van Trump als het om Oekraïne gaat?

Gijs Rademaker en RTL Nieuws vroegen aan leden van hun onderzoekspanel ook wat zij van het gedrag van Amerika en president Trump richting Oekraïne vinden. En dan vanaf het moment dat een ontmoeting van de Oekraïense president Zelensky en Donald Trump twee weken geleden op het Witte Huis uit de hand liep. Vervolgens stopte Trump Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne.

Rademaker: „Nederlanders zijn er bitter over, ze vinden het echt verraad.” Deelnemers aan het onderzoek kregen overigens wel de stelling ‘Amerika heeft Oekraïne verraden’ voorgeschoteld, het idee van verraad kwam niet uit de respondenten zelf. Maar toch: 81 procent van de Nederlanders is het met de stelling eens.

Is er steun voor een Europees leger?

RTL vroeg in het onderzoek ook of Nederlanders een Europees leger in deze nogal ingewikkelde tijden zien zitten. Dit in het kader van ‘onze grote broer Amerika helpt niet meer, dus we moeten het zelf maar zien te rooien’. RTL peilt deze vraag regelmatig en ziet een stijging in draagvlak. In mei vorig jaar vond 24 procent van onze landgenoten een Europees leger nog een prima plan. Inmiddels was dit percentage in februari 40 procent en afgelopen weekend gestegen tot 50 procent. Gijs Rademaker: „De helft van de mensen vindt dus dat we moeten inzetten op een Europees leger in plaats van samen te werken via de NAVO.”

Rademaker presenteerde zijn cijfers gisteravond in talkshow Renze, waarin via burgemeester Ahmed Marcouch ook aandacht was voor de vernietigende brand van Arnhem.

