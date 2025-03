Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit weekend nog koud, maar volgende week voorzichtig weer lente

Het is niet zó lekker als vorig weekend, maar wie vandaag naar buiten kijkt ziet alsnog blauwe lucht en zon. Wel is het raadzaam om niet zonder dikke jas naar buiten te gaan, want hoewel het rond de 7 of 8 graden wordt, voelt het door de noordoostenwind koud aan. Het is immers ook nog winter, en nog nét geen lente.

Morgen is er, gelukkig voor de liefhebbers van een terrasje in de zon, minder wind en wordt het met 8 tot 10 graden iets zachter weer, meldt Weeronline.

De lente komt er weer aan

Vandaag is fris begonnen met op veel plekken temperaturen rond of net onder het vriespunt. Maar de temperatuur steeg al snel tot boven nul na de zonsopkomst. Door de noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur vlak boven het vriespunt. Het blijft wel de hele dag droog en de zon schijnt regelmatig. In de nacht naar morgen is het fris en kan het enkele graden vriezen. Op de koudste plekken is matige vorst niet uitgesloten.

Morgen is het iets bewolkter en lokaal kan een bui vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog en schijnt de zon zo nu en dan. Er is een zwakke tot matige wind en het wordt 8 graden in het noorden tot lokaal 10 graden in het zuidoosten.

Na het weekend loopt de temperatuur op en lijken er zonnige dagen aan te breken, zo deelt meteoroloog Berend van Straaten. Halverwege de week kan het weer 15 graden worden en voelt het weer aan als lente. „En dan kunnen we gerust spreken van heerlijk lenteweer!”

Gebruikelijke temperatuur in maart Maart is een echte overgangsmaand. Gemiddeld steeg de temperatuur volgens Weeronline tussen 1994 en 2023 in De Bilt op 17 dagen naar 10 graden of meer. Het aantal dagen waarop de temperatuur stijgt naar 15 graden of meer is gemiddeld vier.

Warmterecords

Vorige week leek het écht even op lente. Dag na dag sneuvelden er warmterecords. Zo gaat 8 maart de boeken in als de warmste 8 maart ooit gemeten. Om 11.20 uur was het in De Bilt 16,5 graden. Het oude record dateert uit 2014, toen werd het op het hoofdstation 16,0 graden.

