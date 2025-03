Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eind 2030 wordt rijbewijs digitaal: ‘Op app ontwikkeld door EU’

EU-landen krijgen eind 2030 een digitaal rijbewijs. Dat ‘pasje’ komt straks in een door de Europese Unie ontwikkelde app op de smartphone. Een fysiek rijbewijs aanvragen blijft nog wel mogelijk.

De wereld blijft maar moderniseren en digitaliseren en daarin heeft ook de Europese Unie ambitieuze plannen. Het digitale rijbewijs borduurt voort op de zogenoemde Europese digitale identiteit. Metro schreef eerder over deze Digital ID, een project waarbij iedere EU-burger een e-ID krijgt. Daaraan worden bijvoorbeeld ook je opleiding, rijbewijs of bankgegevens gekoppeld. Maar ook de CBDC, oftewel de digitale euro, en een Europees medisch dossier horen bij die plannen. Plannen waar overigens ook vrees en kritiek over klinkt.

Digitaal rijbewijs eind 2030 binnen EU

Het Europees Parlement heeft inmiddels met de EU-lidstaten besloten dat het rijbewijs over vijf jaar digitaal wordt. Het digitale pasje is vijftien jaar geldig, behalve in lidstaten waar het rijbewijs ook een geldig identiteitsbewijs is, zoals Nederland. In die landen is de digitale pas tien jaar geldig, schrijft BNR.

Maar waarom wordt dat rijbewijs gedigitaliseerd? Volgens Europarlementariër Jutta Paulus is dat „makkelijker, digitaler, flexibeler en zorgt het voor minder bureaucratie”. Ze benadrukt dat dat niet betekent dat mensen hun fysieke rijbewijs niet meer mogen gebruiken.

Maatregelen Europa verkeersveiligheid

Dat digitale rijbewijs valt onder een pakket van maatregelen over de verkeersveiligheid in Europa. Rijscholen moeten leerlingen straks ook bijvoorbeeld les geven over veilig gebruik van hun telefoon in de auto. Ook komen er strengere regels voor beginnend bestuurders die rijden onder invloed of zonder gordel rijden. Overigens zijn de wachttijden voor rijexamens momenteel behoorlijk lang en je betaalt ook een flinke duit voor het halen van je rijbewijs.

Het akkoord tussen het Europees Parlement en de lidstaten moet nog wel formeel worden bekrachtigd.

Ook digitaal paspoort?

Eerder deed Schiphol ook een eerste proef met een digitaal paspoort. Waarbij het gezicht eigenlijk diende als instapkaart. Dat is ook zo’n Europees systeem, dat Digital Travel Credential wordt genoemd, waarbij reizigers uit 63 landen via gezichtsherkenning en vingerafdrukken worden gecontroleerd.

Reacties