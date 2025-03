Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goed opletten! Deze ochtend is een (gedeeltelijke) zonsverduistering te zien

Wil je een zonsverduistering zien? Dan is het raadzaam om vanaf 11 uur vanochtend de zon in de gaten te houden. Dan begint er namelijk een zonsverduistering, die vooral in het westen goed te zien is.

„Het is behoorlijk zonnig dus het is op heel veel plekken zichtbaar”, zegt een woordvoerder van Weeronline deze ochtend. Landinwaarts ontstaan er in de loop van de ochtend wat stapelwolken die mogelijk het zicht belemmeren.

Gedeeltelijke zonsverduistering

De verduistering – waarbij de maan voor de zon schuift – begint rond 11.17 uur, met het hoogtepunt rond 12.10 uur. De zon staat dan in het zuidoosten en zonder bewolking zou de eclips goed te zien moeten zijn. Rond 13.04 uur is de verduistering voorbij.

In augustus volgend jaar en in augustus 2027 zijn er eveneens gedeeltelijke verduisteringen in Nederland te zien.

Niet onbeschermd de zon in kijken

Bij een zonsverduistering is het belangrijk om nooit onbeschermd direct naar de zon te kijken, want dit kan tot permanente oogschade leiden. „Ook een zonnebril biedt niet voldoende bescherming”, benadrukt het weerstation. Een speciale ‘eclipsbril’ werkt om schadelijke straling tegen te houden, maar niet iedereen heeft dat natuurlijk in huis.

Gelukkig zijn er ook alternatieven: „Zoek iets waarmee je niet direct in de zon kijkt. Je de verduistering volgen in een plas met water of in een vergiet”, vertelt Donny de Koning van Weerplaza tegen Omroep Brabant. „Een van de andere opties is een velletje papier. „Maak er met een perforator een gaatje in en als je daardoor op afstand naar de zon tuurt, kun je ook veiliger kijken. Al is het met zo’n bril toch altijd het beste.”

Overigens zal het tijdens deze zonsverduistering niet donker worden of gaan schemeren. Daarvoor is de verduistering niet groot genoeg. De eerstvolgende totale eclips van de zon in Nederland duurt nog een behoorlijke tijd. Die is op 25 mei 2142.

Reacties